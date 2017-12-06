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Путин после объявления об участии в выборах: У нас все получится
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    Путин после объявления об участии в выборах: У нас все получится

    17:32  6 Декабря 2017  /обновлено: 18:16  06 Декабря 2017
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    Путин после объявления об участии в выборах: У нас все получится

    Нижний Новгород, 6 декабря. Президент России Владимир Путин после объявления о готовности участвовать в выборах в 2018 году заявил, что уверен, что «все у нас получится».

    «Спасибо за эту реакцию, спасибо за ваш труд, прежде всего. Спасибо за отношение к вашему делу, предприятию, городу, к стране. Уверен, что все у нас получится», — приводит РИА Новости заявление Путина, которое российский лидер сделал на встрече с работниками завода ГАЗ в Нижнем Новгороде.

    Присутствовавшие встретили объявление об участии Путина в выборах бурными овациями. 

    Напомним, в последнее время российский лидер неоднократно уходил от прямого ответа на вопрос об участии в президентской кампании. Ранее 6 декабря, выступая на форуме добровольцев, Путин заявил, что будет выдвигаться, если его поддержит народ. 

    Отметим также, что, согласно исследованию, проведенному фондом «Общественное мнение», более 80% жителей России полностью одобряют работу Владимира Путина на посту президента РФ.
     

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #выборы-2018 #президент россии
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