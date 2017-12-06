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    Владимир Путин объявил о своем участии в выборах президента

    17:27  6 Декабря 2017  /обновлено: 18:25  06 Декабря 2017
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    Владимир Путин объявил о своем участии в выборах президента

    Нижний Новгород, 6 декабря. Президент России Владимир Путин объявил о планах баллотироваться в президенты. 

    «Я буду выдвигать свою кандидатуру на пост президента России», — заявил Путин, выступая на встрече с работниками завода ГАЗ.

    Ранее в ходе торжественного вручения премии «Доброволец России 2017» главе государства уже задавали вопрос об участии в предстоящих выборах. Ведущий церемонии Дмитрий Губерниев спросил у Путина, планирует ли он выдвинуть свою кандидатуру еще раз. На что президент спросил у зрителей, поддержат ли они его. Волонтеры ответили одобрительными аплодисментами.

    Напомним, что Владимир Путин является действующим президентом РФ и верховным главнокомандующим Вооруженными силами Российской Федерации. В период с 2000 по 2008 годы — второй президент России, с 1999 по 2000, а также с 2008 по 2012 годы — глава российского правительства.

    Владимир Путин объявил о своем участии в выборах президента

    В апреле 2015 года читатели американского журнала Time назвали Владимира Путина самым влиятельным человеком в мире. По версии журнала Forbes, Путин является самым влиятельным политиком планеты.

    При руководстве Путина в России были остановлены распад 90-х и экономическая деградация страны, был установлен мир на Кавказе. Россия вновь оказалась в списке мировых держав и крупнейших экономик. В 2014 году была проведена зимняя Олимпиада в Сочи. Кроме того, произошло воссоединение Крыма с Россией.

    Автор: Дима Оленин
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    #путин #выборы-2018
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