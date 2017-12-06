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ЦИК РФ: Путин должен лично подать документы о выдвижении своей кандидатуры
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    ЦИК РФ: Путин должен лично подать документы о выдвижении своей кандидатуры

    17:57  6 Декабря 2017
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    ЦИК РФ: Путин должен лично подать документы о выдвижении своей кандидатуры

    Москва, 6 декабря. Президент России Владимир Путин, заявивший о намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства в 2018 году, должен будет лично подать в Центризбирком РФ необходимые документы. Об этом сообщила секретарь ЦИК Майя Гришина.

    «Закон говорит, что один раз, то есть на выдвижение, кандидат приходит лично в Центральную избирательную комиссию», — сказала она.

    Гришина также добавила, что любой кандидат может назначить своих уполномоченных и доверенных лиц, которые буду представлять его в ходе последующих избирательных процедур.

    Ранее Владимир Путин заявил, что намерен баллотироваться на новый президентский срок. О своем решении принять участие в предстоящих выборах он объявил на встрече с рабочими завода ГАЗ в Нижнем Новгороде.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #президент #цик #выборы-2018
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