ЦИК РФ: Путин должен лично подать документы о выдвижении своей кандидатуры

Москва, 6 декабря. Президент России Владимир Путин, заявивший о намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства в 2018 году, должен будет лично подать в Центризбирком РФ необходимые документы. Об этом сообщила секретарь ЦИК Майя Гришина.

«Закон говорит, что один раз, то есть на выдвижение, кандидат приходит лично в Центральную избирательную комиссию», — сказала она.

Гришина также добавила, что любой кандидат может назначить своих уполномоченных и доверенных лиц, которые буду представлять его в ходе последующих избирательных процедур.

Ранее Владимир Путин заявил, что намерен баллотироваться на новый президентский срок. О своем решении принять участие в предстоящих выборах он объявил на встрече с рабочими завода ГАЗ в Нижнем Новгороде.