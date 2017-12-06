Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Путин усомнился в психическом здоровье человека, из-за которого РФ отстранили от Олимпиады
Новости Сирии
«Хезболла» приближается к Эль-Кунейтре на фоне внеплановых учений армии Израиля
Следующая Новость
Срочная новость
«Единая Россия» поддержала решение Путина участвовать в выборах президента РФ
Читать Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «Хезболла» приближается к Эль-Кунейтре на фоне внеплановых учений армии Израиля

    18:07  6 Декабря 2017
    158

    «Хезболла» приближается к Эль-Кунейтре на фоне внеплановых учений армии Израиля

    Эль-Кунейтра, 6 декабря. Передовые отряды ливанского движения «Хезболла» приближаются к району Голанских высот.

    Военные источники в Сирии сообщают, что сейчас бойцы ливанского движения сопротивления, которые сражаются на стороне правительственных войск САР, находятся в нескольких километрах от района Голанских высот, захваченного Израилем. Отмечается, что в это же время ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) начал внеплановые учения в 30 километрах от этой области.

    Ранее сообщалось, что обстановка в данной части Сирии является достаточно напряженной. «Умеренные» боевики из альянса «Свободная сирийская армия» пытаются прорвать правительственную блокаду района Бейт-Джинн, при этом боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России) пытаются отступить под прикрытие израильской артиллерии.

    «Хезболла» приближается к Эль-Кунейтре на фоне внеплановых учений армии Израиля

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сирия #хезболла #сса #джебхат ан-нусра #голанские высоты
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть