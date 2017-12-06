«Хезболла» приближается к Эль-Кунейтре на фоне внеплановых учений армии Израиля

Эль-Кунейтра, 6 декабря. Передовые отряды ливанского движения «Хезболла» приближаются к району Голанских высот.

Военные источники в Сирии сообщают, что сейчас бойцы ливанского движения сопротивления, которые сражаются на стороне правительственных войск САР, находятся в нескольких километрах от района Голанских высот, захваченного Израилем. Отмечается, что в это же время ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) начал внеплановые учения в 30 километрах от этой области.

Ранее сообщалось, что обстановка в данной части Сирии является достаточно напряженной. «Умеренные» боевики из альянса «Свободная сирийская армия» пытаются прорвать правительственную блокаду района Бейт-Джинн, при этом боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России) пытаются отступить под прикрытие израильской артиллерии.

1 Организация запрещена на территории РФ.