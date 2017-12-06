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Оппозиция Сирии рассчитывает, что делегация правительства вернется в Женеву
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    Оппозиция Сирии рассчитывает, что делегация правительства вернется в Женеву

    17:25  6 Декабря 2017
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    Оппозиция Сирии рассчитывает, что делегация правительства вернется в Женеву

    Женева, 6 декабря. Делегация объединенной сирийской оппозиции рассчитывает, что власти Сирии вернутся в Женеву для продолжения переговоров. Об этом заявил официальный представитель объединенной делегации оппозиции на переговорах в Женеве Яхья аль-Ариди.

    «Конечно, для танго нужно двое партнеров. Мы ожидаем, что они приедут, и мы верим в это», — заявил аль-Ариди, отметив, что оппозиции готова ожидать правительственную делегацию Сирии в Женеве «столько, сколько потребуется».

    Аль-Ариди также прокомментировал заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона, который ранее сообщил, что президент Сирии Башар Асад должен участвовать в переговорах, пока он остается главой САР. Аль-Ариди отметил, что оппозиция в этих вопросах руководствуется решениями международного сообщества, а также интересами народа страны.

    Автор: Алексей Громов
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    #оппозиция #сирия #дамаск #переговоры #женева
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