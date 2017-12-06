Путин: Россия будет идти только вперед, и ее никто не остановит

Москва, 6 декабря. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет идти только вперед. По словам российского лидера, в этом движении нашу страну никто не остановит.

«Россия будет идти только вперед, и в этом движении вперед ее никто и никогда не остановит», — подчеркнул глава российского государства в ходе встречи с работниками завода ГАЗ после заявления своем выдвижении в президенты на предстоящих выборах в 2018 году.

Напомним, ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что не знает никого, кто бы мог грамотно руководить Россией, кроме нынешнего президента Владимира Путина.

Очередные выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года.