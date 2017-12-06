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Кадыров: Только Путин может грамотно руководить страной
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    Кадыров: Только Путин может грамотно руководить страной

    17:25  6 Декабря 2017
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    Кадыров: Только Путин может грамотно руководить страной

    Москва, 6 декабря. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что не знает никого, кто бы мог грамотно руководить Россией, кроме нынешнего президента Владимира Путина.

    «Конечно же, мы поддержим нашего президента. Я неоднократно заявлял, что если мы хотим великую державу, то президентом должен быть именно Владимир Владимирович», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

    Он также отметил, что Путину «досталась разрушенная Россия, которую он смог восстановить».

    Кадыров: Только Путин может грамотно руководить страной

    По словам чеченского лидера, россияне поддерживают Владимира Путина, потому что «чувствуют, что он переживает за народ, стоит за будущее РФ».

    «И я не знаю другого человека, который, несмотря на все нападки и провокации Запада, в нынешнее время сможет настолько грамотно руководить страной», — добавил Кадыров.

    Чеченский глава убежден, что быть президентом такой страны, как Россия, не так просто. Для этого необходима настоящая внутренняя сила, а также истинный дух, который проявляется в тяжелых и конфликтных ситуациях.

    Напомним, что на церемонии вручения премии «Доброволец России 2017» главе государства задали вопрос о предстоящих выборах. В частности, Дмитрий Губерниев спросил у Путина, будет ли он баллотироваться на новый срок. В ответ президент спросил, поддерживают ли его кандидатуру присутствующие в зале. Волонтеры ответили ему одобрительным гулом.

    Автор: Дима Оленин
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    #путин #кадыров
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