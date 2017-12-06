Кадыров: Только Путин может грамотно руководить страной

Москва, 6 декабря. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что не знает никого, кто бы мог грамотно руководить Россией, кроме нынешнего президента Владимира Путина.

«Конечно же, мы поддержим нашего президента. Я неоднократно заявлял, что если мы хотим великую державу, то президентом должен быть именно Владимир Владимирович», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что Путину «досталась разрушенная Россия, которую он смог восстановить».

По словам чеченского лидера, россияне поддерживают Владимира Путина, потому что «чувствуют, что он переживает за народ, стоит за будущее РФ».

«И я не знаю другого человека, который, несмотря на все нападки и провокации Запада, в нынешнее время сможет настолько грамотно руководить страной», — добавил Кадыров.

Чеченский глава убежден, что быть президентом такой страны, как Россия, не так просто. Для этого необходима настоящая внутренняя сила, а также истинный дух, который проявляется в тяжелых и конфликтных ситуациях.

Напомним, что на церемонии вручения премии «Доброволец России 2017» главе государства задали вопрос о предстоящих выборах. В частности, Дмитрий Губерниев спросил у Путина, будет ли он баллотироваться на новый срок. В ответ президент спросил, поддерживают ли его кандидатуру присутствующие в зале. Волонтеры ответили ему одобрительным гулом.