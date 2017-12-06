Дейр-эз-Зор: САА проводит разминирование острова Хувейджа Кати

Дейр-эз-Зор, 6 декабря. Правительственные войска применяют специальную технику при разминировании острова на реке Евфрат.

Остров Хувейджа Кати после освобождения населенного пункта Дейр-эз-Зор некоторое время удерживали боевики террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России). Игиловцы успели превратить остров в серьезный укрепленный пункт и заминировали практически все коммуникации, а также дороги и береговую зону.

Для обезвреживания «закладок» исламистов армейцы применяют реактивную установку разминирования УР-77 «Метеорит» советского производства. На одном из видеороликов, записанных сирийскими военнослужащими, демонстрируется, что мощный заряд, выпущенный из установки на противоположный берег, ударной волной активирует взрыватели мин. Установка способна проделывать ходы в минных заграждениях даже во время боевых действий.

1 Организация запрещена на территории РФ.