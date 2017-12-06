Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Экономика
Рубль отреагировал ростом на заявление об участии Путина в выборах
Украина
Стало известно, сколько россиян попало в черный список Украины
Следующая Новость
Срочная новость
«Единая Россия» поддержала решение Путина участвовать в выборах президента РФ
Читать Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Стало известно, сколько россиян попало в черный список Украины

    17:19  6 Декабря 2017
    443

    Стало известно, сколько россиян попало в черный список Украины

    Киев, 6 декабря.  Более 5 тыс. россиян попали в черный список Украины и лишились возможности посещать страну. Такие данные привел в среду глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

    «На сегодняшний день запрещен въезд в Украину за угрозу национальной безопасности более 5 тысячам лиц, из которых более 2 тысяч граждане Российской Федерации», — отметил он.

    Стало известно, сколько россиян попало в черный список Украины

    Грицак отметил, что ряд россиян обвиняются на Украине в «террористической и диверсионной деятельности», пишут украинские СМИ.

    Отметим, что, несмотря на ограничительные меры со стороны украинских властей, граждане страны по-прежнему активно посещают Россию. Если в 2016 году РФ посетили 4,1 млн украинцев, то за неполный 2017 год — уже более 5,7 млн человек. При этом число россиян, посещающих Украину, за тот же период сократилось с 1,5 млн до 1,4 млн человек.

    Автор: Геннадий Плющев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #украина #россияне #сбу
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть