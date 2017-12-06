Стало известно, сколько россиян попало в черный список Украины

Киев, 6 декабря. Более 5 тыс. россиян попали в черный список Украины и лишились возможности посещать страну. Такие данные привел в среду глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

«На сегодняшний день запрещен въезд в Украину за угрозу национальной безопасности более 5 тысячам лиц, из которых более 2 тысяч граждане Российской Федерации», — отметил он.

Грицак отметил, что ряд россиян обвиняются на Украине в «террористической и диверсионной деятельности», пишут украинские СМИ.

Отметим, что, несмотря на ограничительные меры со стороны украинских властей, граждане страны по-прежнему активно посещают Россию. Если в 2016 году РФ посетили 4,1 млн украинцев, то за неполный 2017 год — уже более 5,7 млн человек. При этом число россиян, посещающих Украину, за тот же период сократилось с 1,5 млн до 1,4 млн человек.