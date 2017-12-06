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Помощник Apple Siri «похоронил» актера Траволту‍
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    Помощник Apple Siri «похоронил» актера Траволту‍

    17:18  6 Декабря 2017
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    Помощник Apple Siri «похоронил» актера Траволту‍

    Москва, 6 декабря. Голосовой помощник Siri, встроенный в состав операционной системы iOS, сообщил, что американский актер Джон Траволта ушел из жизни в 2009 году, когда ему было 54 года.

    На недостоверную информацию, которую распространяет вопросно-ответная система, обратили внимание американские СМИ, в частности — Business Insider.

    По всей видимости, ошибка связана с тем, что программа путает Джона Траволту с его сыном Джеттом, который скончался в 2009 году в возрасте шестнадцати лет.

    В компании Apple, комментируя информацию, заявили, что скоро поработают с Siri, после чего помощник сможет правильно отвечать на вопрос о том, сколько лет Джону Траволте.

    Напомним, американскому актеру, получившему мировую известность после съемок в фильмах «Лихорадка субботнего вечера» и «Бриолин», сейчас 63 года. Он является обладателем премий «Золотой глобус» и «Эмми».  

    Автор: Федор Веснин
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    #смерть #siri #сын #траволта
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