Помощник Apple Siri «похоронил» актера Траволту‍

Москва, 6 декабря. Голосовой помощник Siri, встроенный в состав операционной системы iOS, сообщил, что американский актер Джон Траволта ушел из жизни в 2009 году, когда ему было 54 года.

На недостоверную информацию, которую распространяет вопросно-ответная система, обратили внимание американские СМИ, в частности — Business Insider.

По всей видимости, ошибка связана с тем, что программа путает Джона Траволту с его сыном Джеттом, который скончался в 2009 году в возрасте шестнадцати лет.

В компании Apple, комментируя информацию, заявили, что скоро поработают с Siri, после чего помощник сможет правильно отвечать на вопрос о том, сколько лет Джону Траволте.

Напомним, американскому актеру, получившему мировую известность после съемок в фильмах «Лихорадка субботнего вечера» и «Бриолин», сейчас 63 года. Он является обладателем премий «Золотой глобус» и «Эмми».