Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Путин усомнился в психическом здоровье человека, из-за которого РФ отстранили от Олимпиады
Украина
Новости Украины: Саакашвили издевается над генпрокурором, в Киеве рады решению МОК по РФ
Следующая Новость
Срочная новость
«Единая Россия» поддержала решение Путина участвовать в выборах президента РФ
Читать Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Новости Украины: Саакашвили издевается над генпрокурором, в Киеве рады решению МОК по РФ

    17:30  6 Декабря 2017
    569

    Новости Украины: Саакашвили издевается над генпрокурором, в Киеве рады решению МОК по РФ

    Новости Украины, 6 декабря. Служба безопасности Украины бессильна перед Михаилом Саакашвили, пока тот сидит в палатке у Рады и издевается над генпрокурором Юрием Луценко. ООН прекращает продовольственную помощь Донбассу. В Киеве радуются дискриминационному по отношению к олимпийской сборной России решению МОК.

    Неуловимый Саакашвили

    В Киеве продолжают кипеть страсти вокруг опального грузинско-украинского политика Михаила Саакашвили, которого накануне безуспешно пыталась задержать Служба безопасности Украины.

    Однако сторонники отбили экс-губернатора Одесской области у СБУ, и теперь Саакашвили живет в палатке у стен Рады, при этом генпрокуратура Украины объявила его в розыск.

    Так пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган уточнила, что Михаилу Саакашвили грозит обвинение по трем статьям: «Покушении на преступление», «Совершение преступления организованной группой» и «Содействии участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности».

    Рано утром спецназ СБУ совершили рейд на палаточный лагерь в попытке задержать Саакашвили, произошли стычки с его сторонниками, но надеть наручники на мятежного экс-президента Грузии снова не удалось.

    Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко дал Саакашвили всего сутки на то, чтобы явиться на допрос. Однако опальный политик заявил, что никуда не пойдет, и позвал следователей к себе в палатку. При этом Саакашвили назвал Луценко «лже-прокурором».

    «Я не буду являться ни к какому «лже-генеральному прокурору», он неграмотный двоечник, и я не считаю его генеральным прокурором» — заявил Саакашвили, выступая перед своими сторонниками и призывая их к новому майдану за импичмент президента Украины Петра Порошенко.

    Генпрокурор Украины Юрий Луценко дал Саакашвили всего сутки на то, чтобы явиться на допрос

    ООН прекращает продовольственную помощь Донбассу

    Всемирная продовольственная программа ООН в марте 2018 года прекратит оказывать помощь восточным регионам Украины, в том числе республикам Донбасса. Программа ООН будет остановлена из-за нехватки денег, заявили в организации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ООН.

    «Наш уровень финансирования в последнее время сильно упал. Мы ожидали этого [прекращения продовольственной помощи Донбассу] из-за недостатка ресурсов», — сказал собеседник агентства.

    Представитель ООН добавил, что программа должна была завершиться еще в декабре 2017 года, но ее решили продлить до конца февраля 2018-го из-за суровых зимних условий в регионе.

    Отметим, Украина отказывается платить пенсии жителям Донбасса, а продовольственную помощь на регулярной основе Донецкая и Луганская народные республики получают в основном благодаря российским гуманитарным конвоям, которые МЧС РФ направляет на восток Украины.

    ООН прекращает продовольственную помощь Донбассу

    В Киеве радуются решению МОК о запрете флага РФ на Олимпиаде

    Украинские официальные лица выразили удовлетворение дискриминационным по отношению к России решением Международного олимпийского комитета. Напомним, накануне МОК запретил российской сборной выступать под государственным флагом РФ на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане.

    Комментируя это решение, министр иностранных дел Украины Павел Климкин, заявил, что Москва якобы заслужила «спортивные санкции».

    «Атлетов и спорт жалко. Но российская государственная система получила по заслугам, и теперь у нас есть еще и спортивные санкции», — заявил Климкин.

    А министр спорта и молодежи Украины Игорь Жданов пошел еще дальше — он обвинил Россию в «изнасиловании» олимпийских ценностей.

    «Приветствую жесткое решение МОК, — написал Жданов на своей странице в Facebook. — Считаю это справедливым наказанием России».

    По версии украинского министра, российской сборной, Олимпийскому комитету России и спортивным функционерам РФ, которые якобы «изнасиловали олимпийские ценности», — не место на Олимпиаде.

    В Киеве радуются решению МОК о запрете флага РФ на Олимпиаде

    «Всем им показали красную карточку», — порадовался Жданов.

    «Украинский чиновник просто привлекает к себе внимание, поэтому и употребляет такую лексику. Не стоит вообще реагировать на заявления странных людей», — прокомментировал запись Жданова зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Сергей Кривоносов Федеральному агентству новостей.

    На самом деле украинские чиновники рано радуются, считают многие российские политики. Скорее всего, наши спортсмены поедут на Олимпиаду, где выступят с честью и завоюют медали.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #донбасс #украина #климкин #саакашвили #мок #олимпиада-2018
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть