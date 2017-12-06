Новости Украины: Саакашвили издевается над генпрокурором, в Киеве рады решению МОК по РФ

Новости Украины, 6 декабря. Служба безопасности Украины бессильна перед Михаилом Саакашвили, пока тот сидит в палатке у Рады и издевается над генпрокурором Юрием Луценко. ООН прекращает продовольственную помощь Донбассу. В Киеве радуются дискриминационному по отношению к олимпийской сборной России решению МОК.

Неуловимый Саакашвили

В Киеве продолжают кипеть страсти вокруг опального грузинско-украинского политика Михаила Саакашвили, которого накануне безуспешно пыталась задержать Служба безопасности Украины.

Однако сторонники отбили экс-губернатора Одесской области у СБУ, и теперь Саакашвили живет в палатке у стен Рады, при этом генпрокуратура Украины объявила его в розыск.

Так пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган уточнила, что Михаилу Саакашвили грозит обвинение по трем статьям: «Покушении на преступление», «Совершение преступления организованной группой» и «Содействии участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности».

Рано утром спецназ СБУ совершили рейд на палаточный лагерь в попытке задержать Саакашвили, произошли стычки с его сторонниками, но надеть наручники на мятежного экс-президента Грузии снова не удалось.

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко дал Саакашвили всего сутки на то, чтобы явиться на допрос. Однако опальный политик заявил, что никуда не пойдет, и позвал следователей к себе в палатку. При этом Саакашвили назвал Луценко «лже-прокурором».

«Я не буду являться ни к какому «лже-генеральному прокурору», он неграмотный двоечник, и я не считаю его генеральным прокурором» — заявил Саакашвили, выступая перед своими сторонниками и призывая их к новому майдану за импичмент президента Украины Петра Порошенко.

ООН прекращает продовольственную помощь Донбассу

Всемирная продовольственная программа ООН в марте 2018 года прекратит оказывать помощь восточным регионам Украины, в том числе республикам Донбасса. Программа ООН будет остановлена из-за нехватки денег, заявили в организации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ООН.

«Наш уровень финансирования в последнее время сильно упал. Мы ожидали этого [прекращения продовольственной помощи Донбассу] из-за недостатка ресурсов», — сказал собеседник агентства.

Представитель ООН добавил, что программа должна была завершиться еще в декабре 2017 года, но ее решили продлить до конца февраля 2018-го из-за суровых зимних условий в регионе.

Отметим, Украина отказывается платить пенсии жителям Донбасса, а продовольственную помощь на регулярной основе Донецкая и Луганская народные республики получают в основном благодаря российским гуманитарным конвоям, которые МЧС РФ направляет на восток Украины.

В Киеве радуются решению МОК о запрете флага РФ на Олимпиаде

Украинские официальные лица выразили удовлетворение дискриминационным по отношению к России решением Международного олимпийского комитета. Напомним, накануне МОК запретил российской сборной выступать под государственным флагом РФ на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане.

Комментируя это решение, министр иностранных дел Украины Павел Климкин, заявил, что Москва якобы заслужила «спортивные санкции».

«Атлетов и спорт жалко. Но российская государственная система получила по заслугам, и теперь у нас есть еще и спортивные санкции», — заявил Климкин.

А министр спорта и молодежи Украины Игорь Жданов пошел еще дальше — он обвинил Россию в «изнасиловании» олимпийских ценностей.

«Приветствую жесткое решение МОК, — написал Жданов на своей странице в Facebook. — Считаю это справедливым наказанием России».

По версии украинского министра, российской сборной, Олимпийскому комитету России и спортивным функционерам РФ, которые якобы «изнасиловали олимпийские ценности», — не место на Олимпиаде.

«Всем им показали красную карточку», — порадовался Жданов.

«Украинский чиновник просто привлекает к себе внимание, поэтому и употребляет такую лексику. Не стоит вообще реагировать на заявления странных людей», — прокомментировал запись Жданова зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Сергей Кривоносов Федеральному агентству новостей.

На самом деле украинские чиновники рано радуются, считают многие российские политики. Скорее всего, наши спортсмены поедут на Олимпиаду, где выступят с честью и завоюют медали.