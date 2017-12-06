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Сирия: оппозиция призвала мир выполнять резолюции по САР
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    Сирия: оппозиция призвала мир выполнять резолюции по САР

    17:09  6 Декабря 2017
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    Сирия: оппозиция призвала мир выполнять резолюции по САР

    Москва, 6 декабря. Официальный представитель делегации объединенной оппозиции на переговорах в Женеве Яхья аль-Ариди обратился к ООН и всему миру с призывом выполнять резолюции Совета безопасности по Сирийской республике.

    Он напомнил, что возвращение мира и спокойствие в САР, а также прекращение трагедии и кошмара, в котором в настоящее время живут граждане страны, являются основной целью. 

    «Есть международные резолюции, есть женевское коммюнике, есть 2254, и мы привержены к тому, что говорится в этих документах, — подчеркнул официальный представитель делегации объединенной оппозиции. — Мы также призываем ООН и весь мир помочь в имплементации этих резолюций».

    Напомним, ранее сообщалось, что делегация объединенной сирийской оппозиции на встрече с представителями спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры обсудила политический переход в САР

    Автор: Тимур Румянцев
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    #оппозиция #сирия
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