Сирия: оппозиция призвала мир выполнять резолюции по САР

Москва, 6 декабря. Официальный представитель делегации объединенной оппозиции на переговорах в Женеве Яхья аль-Ариди обратился к ООН и всему миру с призывом выполнять резолюции Совета безопасности по Сирийской республике.

Он напомнил, что возвращение мира и спокойствие в САР, а также прекращение трагедии и кошмара, в котором в настоящее время живут граждане страны, являются основной целью.

«Есть международные резолюции, есть женевское коммюнике, есть 2254, и мы привержены к тому, что говорится в этих документах, — подчеркнул официальный представитель делегации объединенной оппозиции. — Мы также призываем ООН и весь мир помочь в имплементации этих резолюций».

Напомним, ранее сообщалось, что делегация объединенной сирийской оппозиции на встрече с представителями спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры обсудила политический переход в САР.