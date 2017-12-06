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Тихонов: «Бах погладил нас по головке»
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    Тихонов: «Бах погладил нас по головке»

    17:18  6 Декабря 2017
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    Тихонов: «Бах погладил нас по головке»

    Москва, 6 декабря. Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов полностью поддержал решение МОК в отношении России. Более того, член правления Союза биатлонистов России считает, что исполнительный комитет Международного Олимпийского Комитета был крайне мягок к нам. Почему Тихонов с восторгом встретил решение МОК об отстранении России от ОИ-2018, а также что делать российским спортсменам – в материале ФАН.

    Накануне Международный олимпийский комитет отстранил сборную России от Олимпийских игр 2018 года в Южной Корее – отечественные спортсмены смогут выступать там лишь под нейтральным флагом.

    По мнению Тихонова, никакой речи о бойкоте Олимпийских игр быть не может, спортсмены, которые будут допущены к олимпиаде 2018, обязаны будут туда поехать, пусть и под нейтральным флагом. Его не смущает даже то, что МОК предоставит списки «разрешенных» спортсменов только в январе – за месяц до начала игр.

    «Это их право, - заявил Тихонов. - Это наказание, которое МОК нам определил – это нас не наказали, это нас погладили по головке. И надо сказать спасибо Томасу Баху. Я ожидал худшего. Только в биатлоне за шесть лет около 20 случаев допинга. Зарегистрированных и дисквалифицированных. И что вы еще хотите? Это было до Олимпиады в Сочи. Мы же говорим, что мы – чистые, справедливые», — заявил Тихонов.

    По его мнению, российские спортсмены должны ехать на Олимпиаду под нейтральным флагом, чтобы доказывать всем, что они лучшие. Кроме того, Тихонов уверен, что выступление «без гимна и флага – это не предательство».

    «Из списка исключат всех, кто «грязный». Допустят «чистых», надо не обращая внимания готовиться. Мы в 1980 году не знали поедем мы в Лэйк-Плэсид или нет. Тогда объявили бойкот Московской Олимпиаде, и мы не знали поедем или нет. Готовились, тренировались, и желание было доказать. И мы прекрасно выступили в Америке», - подчеркнул он.

    Кроме того, Александр Тихонов считает в первую очередь необходимым полностью сменить все спортивное руководство страны, начиная с Мутко. А допинговую лабораторию просто разогнать.

    «Убрать таких, как Мутко. Обновить состав Олимпийского комитета России профессионалами. Нашу допинговую лабораторию – разогнать, раз не справились. Самое интересное, что все это накапливалось не один год. И никто не принимал никаких мер – вот, что страшно. Мутко только один – криминалити. Вы представляете, дать интервью и заявить, что он лично встречался со Шмиттом, и к нему претензий никаких нет. Он, что пуп Земли? И подумаешь – у нас отнимут одну «медалешку». А ты, сволочь, знаешь, как эта «медалешка» добывается? Каким потом и кровью?», — считает Тихонов.

    Кроме того, четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону раскритиковал позицию депутатов Госдумы по вопросу участия российских спортсменов в Играх-2018. 

    «Думские товарищи туда же – не надо выступать под Олимпийским флагом, давайте объявим бойкот. Какой бойкот? Вы лучше подумайте - до чего довели экономику России. А не лезьте туда, куда не надо. Спорт оставьте профессионалам», — отметил Тихонов.

     

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #мок #томас бах #ои-2018 #тихонов
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