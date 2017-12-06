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Премьер-министром Чехии стал миллиардер и лидер «недовольных граждан»
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    Премьер-министром Чехии стал миллиардер и лидер «недовольных граждан»

    17:23  6 Декабря 2017
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    Премьер-министром Чехии стал миллиардер и лидер «недовольных граждан»

    Прага, 6 декабря. Президент Чехии Милош Земан назначил на пост премьер-министра страны миллиардера и лидера партии «Акция недовольных граждан» Андрея Бабиша.

    «Я подписал документ о назначении Андрея Бабиша председателем правительства Чешской республики», — констатировал глава страны.

    Партия Бабиша выиграла парламентские выборы в Чехии. Миллиардер ранее отмечал своежелание сотрудничать с Евросоюзом.

    Земан характеризует Бабиша как «успешного предпринимателя», который честно выплачивает налоги в государственную казну и является лидером «успешного политического движения» в Чехии. Как пишет Deutsche Welle, Бабиша в стране сравнивают с американским президентом и называют «чешским Дональдом Трампом».

    Премьер-министром Чехии стал миллиардер и лидер «недовольных граждан»

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #премьер-министр #чехия #бабиш #миллиардер #акция недовольных граждан
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