Премьер-министром Чехии стал миллиардер и лидер «недовольных граждан»

Прага, 6 декабря. Президент Чехии Милош Земан назначил на пост премьер-министра страны миллиардера и лидера партии «Акция недовольных граждан» Андрея Бабиша.

«Я подписал документ о назначении Андрея Бабиша председателем правительства Чешской республики», — констатировал глава страны.

Партия Бабиша выиграла парламентские выборы в Чехии. Миллиардер ранее отмечал своежелание сотрудничать с Евросоюзом.

Земан характеризует Бабиша как «успешного предпринимателя», который честно выплачивает налоги в государственную казну и является лидером «успешного политического движения» в Чехии. Как пишет Deutsche Welle, Бабиша в стране сравнивают с американским президентом и называют «чешским Дональдом Трампом».