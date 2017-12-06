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Ирак готов к диалогу с курдами на определенных условиях — аль-Абади
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    Ирак готов к диалогу с курдами на определенных условиях — аль-Абади

    17:03  6 Декабря 2017
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    Ирак готов к диалогу с курдами на определенных условиях — аль-Абади

    Багдад, 6 декабря. Премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади заявил, что для возобновления диалога Иракский Курдистан должен предпринять ряд шагов.

    Аль-Абади отметил, что Багдад первым сделал шаги для урегулирования ситуации, начав выплаты зарплат государственным служащим в Иракском Курдистане. Премьер подчеркнул, что диалог все еще возможен, но он должен иметь «хорошее основание».

    Багдад намерен ввести управление федеральными властями во всех спорных районах с курдами, а также на международных пунктах въезда, включая аэропорты, а также провести аудит рабочей силы Курдистана для дальнейшей выплаты зарплат. При этом аль-Абади отметил, что считает курдов «нашей нацией» и Багдад готов урегулировать конфликт с Эрбилем.

    Ранее сообщалось, что в населенном пункте Туз-Хурмату начались аресты сторонников референдума о независимости Курдистана, а также курдских полицейских чиновников.

    Ирак готов к диалогу с курдами на определенных условиях — аль-Абади

    Автор: Алексей Громов
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    #курды #ирак #хейдар аль-абади #курдистан
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