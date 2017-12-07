Сирия: правительство предпринимает первые шаги для восстановления разрушенного ИГИЛ Дейр-эз-Зора

Как только сирийские войска впервые вошли в освобожденный от ИГ1 Дейр-эз-Зор, стало понятно, что город нужно восстанавливать фактически с нуля. В центре нефтедобывающей промышленности, животноводства и сельского хозяйства не осталось ничего, кроме руин и неразорвавшихся снарядов. В распоряжении Федерального агентства новостей оказалась эксклюзивная видеозапись, сделанная корреспондентом в разрушенном городе.

На кадрах видно, как «жемчужина пустыни» — Дейр-эз-Зор (так город называли до гражданской войны) — буквально дымиться после того, что с ним сделали террористы «Исламского государства»1 (ИГ, ИГИЛ1, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ): автомобили и военная техника неспешно перемещаются по разбитым дорогам на фоне разрушенных мечетей и многоквартирных некогда жилых районов. Столица провинции Дейр-эз-Зор и окрестности многие годы находились под контролем террористов.

Город сегодня находится в упадке — инфраструктура разрушена практически до основания. Когда-то Дейр-эз-Зор был сельскохозяйственным и животноводческим центром для жителей Сирии, многие поэты посвящали свои стихи городу на берегу Евфрата.

Строя свой «самопровозглашенный халифат», боевики обрекли на уничтожение многие сектора сирийской экономики. Больше всего пострадали сельскохозяйственные и животноводческие фермы, расположенные в провинции. До того, как террористы пришли на сирийскую землю, сельскохозяйственные угодья Дейр эз-Зора обеспечивали всю страну пшеницей, хлопком и другими немаловажными продуктами.

Что касается скотоводов, которых так же было достаточно много в этой местности, за последние два года они потеряли скот и бежали в более безопасные районы, такие как Хомс и Дамаск.

Сирийское правительство придает большое значение восстановлению и улучшению условий жизни в провинции Дейр-эз-Зор. На данный момент провинция освобождена и очищена от террористов ИГИЛ, в населенных пунктах и на трассах работают саперы, ликвидирующие последствия пребывания террористов. Провинцию снова можно считать безопасной для возвращения мирного населения.

Правительство уже предприняло много шагов для активизации электроснабжения и восстановления водопроводных и телефонных сетей. Также в провинцию прибыли новейшие машины скорой помощи и медикаменты, местный рынок был обеспечен всеми продуктами питания, включая регулярные поставки овощей и фруктов. Городу предстоит долгий путь, прежде чем он будет полностью пригоден для нормальной жизни.

1 Организация запрещена на территории РФ.