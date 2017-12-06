Багдад, 6 декабря. Посол США в Ираке Дуглас Силлиман опроверг информацию о присутствии американских военнослужащих в провинции Киркук.

Американский дипломат заявил, что Вашингтон не разворачивал наземные войска в районе спорной с курдами провинции Киркук, которая в середине ноября была захвачена армией Ирака, сообщают курдские СМИ.

Дуглас Силлиман подчеркнул, что Пентагон направил в Киркук только военную технику, но соглашение с Багдадом о размещении военнослужащих в районе достигнуто не было.

Ранее курдские источники сообщили, что несколько сотен американских военных были переброшены вертолетами и самолетами на авиабазы в данной провинции.