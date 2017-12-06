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Весь мир
В иракском Киркуке нет американских солдат — посол США
Весь мир
В иракском Киркуке нет американских солдат — посол США
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    В иракском Киркуке нет американских солдат — посол США

    16:50  6 Декабря 2017
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    В иракском Киркуке нет американских солдат — посол США

    Багдад, 6 декабря. Посол США в Ираке Дуглас Силлиман опроверг информацию о присутствии американских военнослужащих в провинции Киркук.

    Американский дипломат заявил, что Вашингтон не разворачивал наземные войска в районе спорной с курдами провинции Киркук, которая в середине ноября была захвачена армией Ирака, сообщают курдские СМИ.

    Дуглас Силлиман подчеркнул, что Пентагон направил в Киркук только военную технику, но соглашение с Багдадом о размещении военнослужащих в районе достигнуто не было.

    Ранее курдские источники сообщили, что несколько сотен американских военных были переброшены вертолетами и самолетами на авиабазы в данной провинции.

    В иракском Киркуке нет американских солдат — посол США

    Автор: Алексей Громов
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    #сша #курды #ирак #киркук
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