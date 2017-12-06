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    Названы самые скучные фильмы всех времен

    18:23  6 Декабря 2017
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    скучные фильмы

    Лондон, 6 декабря. Жители Великобритании назвали самые скучные фильмы в истории кинематографа. Шорт-лист был составлен ведущими кинокритиками на основе опроса, проведенного среди обычных британских зрителей.

    Лидером антирейтинга стала лента «Пятьдесят оттенков серого» режиссера Сэм Тэйлор-Джонсон с Дакотой Джонсон и Джейми Дорнаном в главных ролях.

    На втором месте оказалась экспериментальная псевдодокументалка «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света». За нее проголосовало 29% британцев. На третьей позиции — «Звездные войны: Эпизод I — Скрытая угроза», передает NME.

    скучные фильмы

    В «пятерку» скучнейших фильмов также попали оскароносная «Горбатая гора» Энга Ли, а также первая часть «Трансформеров».

    Примечательно, что в список попало сразу три картины с участием голливудского актера Брэда Питта («Семь лет в Тибете», «Древо жизни» и «Знакомьтесь, Джо Блэк»), а также две ленты с Томом Крузом («Далеко-далеко» и «Ванильное небо»).

    скучные фильмы

    Лауреат «Оскара» за лучший фильм 2011 года черно-белый «Артист» неожиданным образом оказался в списке недовольных британцев.

    Автор: Дима Оленин
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    #кино #британия
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