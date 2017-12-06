Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
В иракском Киркуке нет американских солдат — посол США
Украина
СМИ рассказали о тайной встрече Авакова и Коломойского во Франции
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    СМИ рассказали о тайной встрече Авакова и Коломойского во Франции

    16:58  6 Декабря 2017
    53

    СМИ рассказали о тайной встрече Авакова и Коломойского во Франции

    Киев, 6 декабря. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков встречался с олигархом Игорем Коломойским в середине ноября во время поездки во Францию. Об этом «Украинской правде» рассказали источники в окружении министра и олигарха.  

    Отмечается, что общение Коломойского и Авакова состоялось в рамках официального визита последнего в Лион, где украинский министр встречался с Генсекретарем интерпола Юргеном Штоком.

    Комментируя эту информацию, украинский бизнесмен и политик Аваков подтвердил, что проводил встречи со Штоком и его заместителями, однако заявил, что с Коломойским он только разговаривал. Сам миллиардер при этом заявил, что с Аваковым давно не встречался, а общался только по телефону. 

    Напомним, Игорь Коломойский является основателем крупнейшей на Украине промышленно-финансовой группы «Приват», в 2017 году журнал Forbes включил его в список пяти самых богатых украинцев. В 2015 году после конфликта с президентом Украины Петром Порошенко ушел в отставку с поста председателя Днепропетровской областной государственной администрации, а заодно объявил о полном уходе из политики. 

    Отметим также, что Аваков и Коломойский были объявлены СК РФ в международный розыск в один день — 21 июня 2014 года. Их подозревают в целом ряде преступлений, совершенных на территории Донбасса. 

     

    Автор: Федор Веснин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #франция #аваков #коломойский #встреча
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть