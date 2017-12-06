СМИ рассказали о тайной встрече Авакова и Коломойского во Франции

Киев, 6 декабря. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков встречался с олигархом Игорем Коломойским в середине ноября во время поездки во Францию. Об этом «Украинской правде» рассказали источники в окружении министра и олигарха.

Отмечается, что общение Коломойского и Авакова состоялось в рамках официального визита последнего в Лион, где украинский министр встречался с Генсекретарем интерпола Юргеном Штоком.

Комментируя эту информацию, украинский бизнесмен и политик Аваков подтвердил, что проводил встречи со Штоком и его заместителями, однако заявил, что с Коломойским он только разговаривал. Сам миллиардер при этом заявил, что с Аваковым давно не встречался, а общался только по телефону.

Напомним, Игорь Коломойский является основателем крупнейшей на Украине промышленно-финансовой группы «Приват», в 2017 году журнал Forbes включил его в список пяти самых богатых украинцев. В 2015 году после конфликта с президентом Украины Петром Порошенко ушел в отставку с поста председателя Днепропетровской областной государственной администрации, а заодно объявил о полном уходе из политики.

Отметим также, что Аваков и Коломойский были объявлены СК РФ в международный розыск в один день — 21 июня 2014 года. Их подозревают в целом ряде преступлений, совершенных на территории Донбасса.