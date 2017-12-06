Украинцы предложили РФ провести собственные Олимпийские игры с «водкой и медведями»

Киев, 6 декабря. Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение о недопуске спортсменов из РФ выступать под национальным флагом. Украинцы прокомментировали новость, отметив, что россияне могут провести «собственные Олимпийские игры с водкой и медведями».

«Этот день настал, «Искандеры» не смеются, у «Тополя» спросить, почему так вышло, видимо, не получилось», — пишет пользователь из Украины.

Украинцы считают, что для России выходом из ситуации могут стать «собственные Олимпийские игры с водкой и медведями».

Они также предложили свой вариант флага, под которым могут выступать российские спортсмены. Некоторые пользователи полагают, что флаг рода Таргариенов из сериала «Игры престолов» подходит для ситуации, либо можно использовать «ошибку 404».

Будем выступать на олимпиаде под флагом Таргариенов pic.twitter.com/D8d2YfVA6X — Я дико извиняюсь (@traktor_bang) 5 декабря 2017 г.

Нейтральный флаг россиян на Олимпиаде pic.twitter.com/rlDLuckKeJ — РБ головного мозга (@belamova) 5 декабря 2017 г.

Другие предполагают, что за разработку нейтрального флага может взяться известный российский дизайнер Артемий Лебедев, который известен своим высоким прайсом на услуги.

Артемий Лебедев за 100 миллионов разработает дизайн нейтрального флага — Tapas&Tango (@atticus_flinch) 5 декабря 2017 г.

Некоторые украинские пользователи отмечают, что не только флаг, но и «ненавязчивая музычка» — спутники спортсменов из РФ.