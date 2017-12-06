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Оппозиция Сирии обсудила с заместителем де Мистуры политический переход
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    Оппозиция Сирии обсудила с заместителем де Мистуры политический переход

    16:41  6 Декабря 2017
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    Оппозиция Сирии обсудила с заместителем де Мистуры политический переход

    Женева, 6 декабря. Делегация объединенной сирийской оппозиции на встрече с представителями спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры обсудила политический переход в САР. Об этом заявил официальный представитель делегации объединенной оппозиции Яхья аль-Ариди.

    «Мы здесь в пятый раз. Сегодня мы встречались с заместителем спецпосланника Рамзи Рамзи, и мы обсудили первую корзину - политический переход, то, каким он будет и как будут складываться отношения между (государственными – прим. ФАН) институтами в Сирии», — сказал аль-Ариди.

    Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон считает важным участие президента Сирии Башара Асада в переговорах по сирийскому урегулированию, пока он находится у власти.

    Автор: Алексей Громов
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    #оппозиция #сирия #де мистура
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