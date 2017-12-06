Оппозиция Сирии обсудила с заместителем де Мистуры политический переход

Женева, 6 декабря. Делегация объединенной сирийской оппозиции на встрече с представителями спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры обсудила политический переход в САР. Об этом заявил официальный представитель делегации объединенной оппозиции Яхья аль-Ариди.

«Мы здесь в пятый раз. Сегодня мы встречались с заместителем спецпосланника Рамзи Рамзи, и мы обсудили первую корзину - политический переход, то, каким он будет и как будут складываться отношения между (государственными – прим. ФАН) институтами в Сирии», — сказал аль-Ариди.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон считает важным участие президента Сирии Башара Асада в переговорах по сирийскому урегулированию, пока он находится у власти.