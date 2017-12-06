На Украине понадеялись, что решение МОК станет ударом по величию России

Киев, 6 декабря. Украинские СМИ с радостью восприняли решение МОК, который запретил российским спортсменам представлять свою страну на Олимпийских играх в Южной Корее.

Украинский журналист Игорь Левенштейн назвал решение МОК ударом по престижу, самолюбию и «обостренному чувству величия» России. Он выразил уверенность, что российские спортсмены не станут выступать под нейтральным флагом.

Левенштейн также упомянул российскую гимнастку и депутата Госдумы Светлану Хоркину, которая заявила, что решение МОК не сломит волю России.

«Из соседней страны уже доносятся забавные вопли, которые только будут нарастать. Гимнастка Светлана Хоркина с ходу отметила, что сломить великую державу Россию не удастся, потому что у нее есть армия, ядерное оружие и великие люди», — отметил колумнист.

Международный олимпийский комитет ранее запретил российским спортсменам выступать под флагом РФ. Отметим, что эксперты, проводившие расследование в связи с допинговым скандалом, так и не предоставили ни одного доказательства подмены допинг проб, прямо сообщив об этом в официальном заявлении. Немецкая газета Die Welt прогнозировала, что МОК не отстранит Россию, поскольку без нее на Олимпиаде «будет скучно».