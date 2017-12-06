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На Украине понадеялись, что решение МОК станет ударом по величию России
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    На Украине понадеялись, что решение МОК станет ударом по величию России

    16:38  6 Декабря 2017
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    На Украине понадеялись, что решение МОК станет ударом по величию России

    Киев, 6 декабря. Украинские СМИ с радостью восприняли решение МОК, который запретил российским спортсменам представлять свою страну на Олимпийских играх в Южной Корее.

    Украинский журналист Игорь Левенштейн назвал решение МОК ударом по престижу, самолюбию и «обостренному чувству величия» России. Он выразил уверенность, что российские спортсмены не станут выступать под нейтральным флагом.

    Левенштейн также упомянул российскую гимнастку и депутата Госдумы Светлану Хоркину, которая заявила, что решение МОК не сломит волю России.

    На Украине понадеялись, что решение МОК станет ударом по величию России

    «Из соседней страны уже доносятся забавные вопли, которые только будут нарастать. Гимнастка Светлана Хоркина с ходу отметила, что сломить великую державу Россию не удастся, потому что у нее есть армия, ядерное оружие и великие люди», — отметил колумнист.

    Международный олимпийский комитет ранее запретил российским спортсменам выступать под флагом РФ. Отметим, что эксперты, проводившие расследование в связи с допинговым скандалом, так и не предоставили ни одного доказательства подмены допинг проб, прямо сообщив об этом в официальном заявлении. Немецкая газета Die Welt прогнозировала, что МОК не отстранит Россию, поскольку без нее на Олимпиаде «будет скучно».

    Автор: Геннадий Плющев
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    #россия #украина #мок #олимпиада
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