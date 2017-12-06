Донбасс сегодня: ДНР готовится к провокациям, СБУ борется за контроль над украинскими войсками

Донбасс, 6 декабря. Донецкое командование готовится к отражению вооруженных провокаций ВСУ. СБУ манипулирует подконтрольными подразделениями украинской армии. Дмитрий Тымчук «зафиксировал» прибытие новых «россиян» в Донбасс. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

ДНР готовится к масштабным провокациям

Разведкой народной республики получены данные и план подготовки киевскими силовиками масштабных провокаций в период с 8 по 15 декабря текущего года. Согласно докладу разведки, ключевыми направлениями предстоящих боевых действий станут район Светлодарской дуги, Авдеевской промзоны, линии Зайцево – Новолуганское, Верхнеторецое – Донецкое, Донецкая фильтровальная станция и поселки Коминтерново и Саханка на юге ДНР.

Примечательно, что дирижером в предстоящих событиях выступает СБУ, которая намерена спровоцировать подконтрольных командиров ВСУ на захват некоторых участков ДНР и массированные обстрелы территории Донецкой республики. Основная цель украинской спецслужбы — провести молниеносную победную операцию и доказать нецелесообразность передачи управления силовой операцией от СБУ к Генштабу. Напомним, передача полномочий предусмотрена законопроектом «О реинтеграции Донбасса». Собственно, под рассмотрение данного проекта закона и планируется кампания.

Инструменты возможных провокаций

В сообщении донецких разведчиков также сказано, что в указанных выше планах СБУ присутствует предложение по отключению в означенный период всей сотовой связи в Донецкой области вглубь Украины на 50 километров. Делается это для проведения показательных акций по зачистке населения и проведения контрразведывательных мероприятий и задержания «нужных» диверсантов.

Кроме того, с целью подготовки общественного мнения, необходимого спецслужбам Украины, в зону проведения силовой операции зафиксировано прибытие съемочной группы украинского телеканала ICTV, которая прошла специальную стажировку в Греции. В задачи журналистов входит подготовка специальных постановочных материалов по заказу СБУ.

При этом, как заявили в оперативном командовании ДНР, численность и персональный состав съемочных групп известны дончанам, которые заранее предостерегли украинских журналистов от «штамповки фейков», которые будут разоблачены уже на этапе подготовки.

Военная обстановка

Пока украинские спецслужбы планируют сохранить «пальму первенства» в руководстве так называемой АТО, вооруженные силы Украины продолжают обстреливать Донбасс из запрещенного минскими соглашениями оружия. В минувшие сутки 25 населенных пунктов ДНР и ЛНР подверглись обстрелам со стороны украинских силовиков.

По городам и селам свободных республик Донбасса было выпущено более 1000 боеприпасов. Огонь велся из гаубиц калибром 122 мм, минометов и гранатометов различного типа. Кроме того, позиции ополчения обстреливались из зенитных установок ЗУ-23-2, штатного вооружения БМП и стрелкового оружия. Режим «школьного» перемирия был нарушен украинской стороной 54 раза.

Небоевые потери ВСУ

В ноябре небоевые потери ВСУ в зоне ответственности ВС ДНР составили 31 человек. Причем только с 22 ноября и только в 54 бригаде это количество составило 17 человек. Но, несмотря на очевидность происходящих событий, управление силовой операции продолжает занижать потери украинских военнослужащих. По данным открытых источников, число погибших в результате суицида бойцов ВСУ в ноябре составило 26 человек.

«Ротация «оккупантов»

Один из главных ньюсмейкеров украинских СМИ, народный депутат Дмитрий Тымчук со своей страницы в социальной сети сообщил всему миру некие «оперативные данные», согласно которым в подразделениях ополчения Донбасса проводится «ротация кадрового состава россиян».

Как сообщает депутат, в рамках «ротации» прибыло целых двести кадровых российских военнослужащих. При этом ни документов, ни сколь-нибудь внятных ссылок на источники пропагандист не приводит, что заставляет сомневаться в надежности и правдоподобности «оперативных данных» Тымчука.

Напомним, Российская Федерация не раз заявляла, что не является стороной конфликта на юго-востоке Украины.