Известная модель и участница шпионского скандала умерла в Британии

Лондон, 6 декабря. Британская модель Кристин Килер, известная по прозвищу Мата Хари 60-х, скончалась в одной из больниц королевства. На момент смерти ей было 75 лет.

По информации The Guardian, несколько месяцев женщина страдала от тяжкого хронического заболевания. По словам сына Килер, у нее была болезнь легких. Женщина скончалась в ночь на понедельник, 4 декабря.

Отметим, что Кристен Килер получила широкую известность в 60-х годах, когда оказалась в центре шпионского скандала. В частности, в 61-году у Килер был короткий роман с военным министром Великобритании Джоном Профьюмо. Впоследствии выяснилось, что в это же время модель крутила роман с помощником военно-морского атташе посольства СССР и сотрудником ГРУ Евгением Ивановым.

После начала скандала Профьюмо подал в отставку, передают «Аргументы и Факты».