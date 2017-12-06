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Курды сообщили о новом землетрясении в Сулеймании
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    Курды сообщили о новом землетрясении в Сулеймании

    16:40  6 Декабря 2017
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    Курды сообщили о новом землетрясении в Сулеймании

    Эрбиль, 6 декабря. Генеральный директор центра прогнозирования погоды Иракского Курдистана Фазиль Ибрагим сообщил о новом землетрясении на границе с Ираном.

    По данным курдского центра подземный толчок мощностью в 4,9 балла произошел утром в среду около населенного пункта Халабджа провинции Сулеймания, которая расположена в районе граница Иракского и Иранского Курдистана. Эпицентр располагался в 18 километрах от города. Данные о жертвах, пострадавших  и разрушениях пока не поступали.

    Ранее сообщалось, что в результате мощного землетрясения силой в 7,4 балла в Ираке и Иране погибло около тысячи человек, порядка 11 тысяч получили ранения. Подземный толчок произошел в середине ноября.

    Курды сообщили о новом землетрясении в Сулеймании

    Автор: Алексей Громов
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    #курды #ирак #иран #землетрясение
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