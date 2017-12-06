Курды сообщили о новом землетрясении в Сулеймании

Эрбиль, 6 декабря. Генеральный директор центра прогнозирования погоды Иракского Курдистана Фазиль Ибрагим сообщил о новом землетрясении на границе с Ираном.

По данным курдского центра подземный толчок мощностью в 4,9 балла произошел утром в среду около населенного пункта Халабджа провинции Сулеймания, которая расположена в районе граница Иракского и Иранского Курдистана. Эпицентр располагался в 18 километрах от города. Данные о жертвах, пострадавших и разрушениях пока не поступали.

Ранее сообщалось, что в результате мощного землетрясения силой в 7,4 балла в Ираке и Иране погибло около тысячи человек, порядка 11 тысяч получили ранения. Подземный толчок произошел в середине ноября.