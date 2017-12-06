Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
В иракском Киркуке нет американских солдат — посол США
Россия
Спросивший Путина об участии в выборах-2018 волонтер не готовил вопрос заранее
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Спросивший Путина об участии в выборах-2018 волонтер не готовил вопрос заранее

    16:48  6 Декабря 2017
    57

    Спросивший Путина об участии в выборах-2018 волонтер не готовил вопрос заранее

    Москва, 6 декабря. Максим Токарев, ставший лауреатом премии «Доброволец года» и получивший ее из рук президента РФ Владимира Путина признался, что не планировал задавать главе государства вопрос об участии в выборах 2018 года.

    По словам волонтера, решение поинтересоваться планами Путина пришло ему внезапно.

    «Это был полностью экспромт, ничего не готовилось, просто решил: почему бы не задать этот вопрос», — приводит слова Токарева РИА Новости.

    Токарев также отметил, что, как ему показалось, российский лидер уже принял для себя решение и, скорее всего, будет баллотироваться на новый срок.

    Напомним, Максим Токарев получил премию «Доброволец года» за проект «Сохранение Байкала». Свой вопрос президенту он задал во время церемонии вручения награды. Путин в свою очередь поинтересовался у волонтеров, отдали бы они свой голос за него на выборах, если бы он действительно принял в них участие. Затем глава государства пообещал, что примет решение по этому вопросу в ближайшее время.

    Выборы президента России пройдут в марте 2018 года. Владимиру Путину неоднократно задавали вопрос о том, примет ли он в них участие в качестве кандидата. Однако пока глава государства ответа на него не дает.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #выборы-2018 #доброволец года
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть