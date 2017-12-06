Спросивший Путина об участии в выборах-2018 волонтер не готовил вопрос заранее

Москва, 6 декабря. Максим Токарев, ставший лауреатом премии «Доброволец года» и получивший ее из рук президента РФ Владимира Путина признался, что не планировал задавать главе государства вопрос об участии в выборах 2018 года.

По словам волонтера, решение поинтересоваться планами Путина пришло ему внезапно.

«Это был полностью экспромт, ничего не готовилось, просто решил: почему бы не задать этот вопрос», — приводит слова Токарева РИА Новости.

Токарев также отметил, что, как ему показалось, российский лидер уже принял для себя решение и, скорее всего, будет баллотироваться на новый срок.

Напомним, Максим Токарев получил премию «Доброволец года» за проект «Сохранение Байкала». Свой вопрос президенту он задал во время церемонии вручения награды. Путин в свою очередь поинтересовался у волонтеров, отдали бы они свой голос за него на выборах, если бы он действительно принял в них участие. Затем глава государства пообещал, что примет решение по этому вопросу в ближайшее время.

Выборы президента России пройдут в марте 2018 года. Владимиру Путину неоднократно задавали вопрос о том, примет ли он в них участие в качестве кандидата. Однако пока глава государства ответа на него не дает.