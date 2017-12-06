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Пассажирский Boeing выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в «Шереметьево»
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    Пассажирский Boeing выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в «Шереметьево»

    16:44  6 Декабря 2017
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    Пассажирский Boeing выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в «Шереметьево»

    Москва, 6 декабря. В московском аэропорту «Шереметьево» за пределы взлетно-посадочной полосы выкатился самоле латвийской авиакомпании AirBaltic. Как стало известно, пилотам Boeing не удалось вовремя остановиться после посадки на заснеженную ВПП.

    Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах, ВПП закрыли до 18.00. До этого момента аэропорт будет работать с одной полосой.

    20 октября пассажирский Boeing 737 авиакомпании «Глобус» (входит в группу S7) выкатился за пределы ВПП в Ямало-Ненецком автономном округе. Все 150 пассажиров были эвакуированы.

    Напомним, 29 декабря в летевший из Москвы в Петербург самолет врезалась птица.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #самолет #москва #шереметьево
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