Пассажирский Boeing выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в «Шереметьево»

Москва, 6 декабря. В московском аэропорту «Шереметьево» за пределы взлетно-посадочной полосы выкатился самоле латвийской авиакомпании AirBaltic. Как стало известно, пилотам Boeing не удалось вовремя остановиться после посадки на заснеженную ВПП.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах, ВПП закрыли до 18.00. До этого момента аэропорт будет работать с одной полосой.

A post shared by Сергей Самойлов (@03_sergey) on Dec 6, 2017 at 4:24am PST

20 октября пассажирский Boeing 737 авиакомпании «Глобус» (входит в группу S7) выкатился за пределы ВПП в Ямало-Ненецком автономном округе. Все 150 пассажиров были эвакуированы.

Напомним, 29 декабря в летевший из Москвы в Петербург самолет врезалась птица.