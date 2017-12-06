Могильник с обезглавленными жертвами массовой казни раскопали в Крыму

Симферополь, 6 декабря. Археологи раскопали в Крыму могильник, в котором обнаружили 70 обезглавленных тел. Погибших, вероятно, казнили в X-XIII веках, сообщил руководитель Крымской новостроечной археологической экспедиции Сергей Внуков.

Ужасная находка была сделана на месте будущей трассы «Таврида».

«Обнаружено два рва, которые буквально забиты костями обезглавленных людей, — цитирует его РИА Новости. — Останки более 70 человек, все без черепов, со следами отрубов. Трупы были хаотично сброшены. Это жертвы массовой казни».

Он отметил, что, по предварительной информации, погибших казнили в X-XIII веках. Он допустил, что в это время регион находился под контролем монголо-татар.

«Времена были суровые», — заметил исследователь.

Находки отправлены на анализ. Специалисты проведут экспертизу двух наконечников стрел, найденных во рвах.