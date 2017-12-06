Ученые выяснили, почему опасно не менять постельное белье‍

Нью-Йорк, 6 декабря. Американские ученые заявили, что в постельном белье могут обитать микроскопические грибки, опасные для здоровья человека.

Каждый год люди в постели производят около 26 галлонов пота. В особенно жаркие дни простыня, наволочка и пододеяльник могут стать средой обитания и размножения множества микроорганизмов. В частности, перьевые и синтетические подушки, которые используются более двух лет, могут содержать от четырех до 17 видов грибов.

Как отмечает издание Science Alert, в постельное белье попадают микроорганизмы не только с тела человека, но и с пыльцой, шерстью животных, частицами пыли и почвы. Уже за неделю в кровати скапливается достаточно большое количество микробов, способных вызвать аллергию у человека.

Именно по этой причине ученые считают, что постельное белье необходимо менять хотя бы раз в неделю, передает «Свободная пресса».