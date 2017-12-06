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Идлиб: еще один лидер «Джебхат ан-Нусры» подорвался на мине
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    Идлиб: еще один лидер «Джебхат ан-Нусры» подорвался на мине

    16:23  6 Декабря 2017
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    Идлиб: еще один лидер «Джебхат ан-Нусры» подорвался на мине

    Идлиб, 6 декабря. В провинции продолжается волна покушений на главарей группировки «Джебхат ан-Нусра»1.

    Местные источники в провинции Идлиб сообщили, что в районе населенного пункта Баскала на юге региона автомобиль начальника внутренней безопасности террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России), известного под именем Халед Анис аль-Муса, подорвался на придорожной мине. На настоящий момент информация о состоянии террориста не поступала. По предварительным данным он уничтожен.

    Отмечается, что в административном центре провинции было совершено нападение на еще одного главаря «Ан-Нусры» — Абу-Зара Араки. Неизвестные боевики расстреляли полевого командира около здания центральной тюрьмы Идлиба, передают источники.

    Идлиб: еще один лидер «Джебхат ан-Нусры» подорвался на мине

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #идлиб #джебхат ан-нусра #покушение
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