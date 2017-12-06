Идлиб: еще один лидер «Джебхат ан-Нусры» подорвался на мине

Идлиб, 6 декабря. В провинции продолжается волна покушений на главарей группировки «Джебхат ан-Нусра»1.

Местные источники в провинции Идлиб сообщили, что в районе населенного пункта Баскала на юге региона автомобиль начальника внутренней безопасности террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России), известного под именем Халед Анис аль-Муса, подорвался на придорожной мине. На настоящий момент информация о состоянии террориста не поступала. По предварительным данным он уничтожен.

Отмечается, что в административном центре провинции было совершено нападение на еще одного главаря «Ан-Нусры» — Абу-Зара Араки. Неизвестные боевики расстреляли полевого командира около здания центральной тюрьмы Идлиба, передают источники.

1 Организация запрещена на территории РФ.