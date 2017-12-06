Обезьяна с гранатой: Кравчук рассказал, почему Украина отказалась от ядерного оружия

Киев, 6 декабря. Если бы Украина не отказалась от ядерного оружия, вокруг нее могла бы сложиться такая же ситуация, как вокруг КНДР, а сама страна при этом напоминала бы обезьяну с гранатой, считает первый президент Украины Леонид Кравчук.

Как он отметил, комментарии о том, что с ядерным оружием Украины бы испугались, безосновательны и поверхностны.

«Некоторые тут думают, что Украину бы просто испугались. Да мы бы напоминали обезьяну, которая держит в руках гранату. Нельзя так примитивно и неквалифицировано говорить о таком деле, как ядерное оружие. Посмотрите, что происходит вокруг Северной Кореи сейчас. Точно так же, а может и хуже, все бы складывалось для Украины», — сообщил он в интервью украинскому изданию «Обозреватель».

Кравчук также заметил, что Украина никогда не являлась государством, которое может использовать ядерное оружие, и заявил, что в подтверждение своей точки зрения может привести «десятки фактов».

«Черный чемодан был не у Кравчука, а у Ельцина», — подчеркнул он.

Ранее посол Украины в США Валерий Чалый сообщил, что от Вашингтона ВСУ в настоящее время получают оперативно-тактическое оружие, в том числе гранатометы, а до конца текущего года планируют получить 50 миллионов долларов на летальное оружие.

Украина на регулярной основе просит США оказать помощь в вооружении. При этом запросы Киева настолько велики, что в начале октября в Сети их сравнили с письмами к Деду Морозу.