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Украина
Обезьяна с гранатой: Кравчук рассказал, почему Украина отказалась от ядерного оружия
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    Обезьяна с гранатой: Кравчук рассказал, почему Украина отказалась от ядерного оружия

    16:22  6 Декабря 2017
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    Кравчук рассказал, почему Украине не нужно ядерное оружие

    Киев, 6 декабря. Если бы Украина не отказалась от ядерного оружия, вокруг нее могла бы сложиться такая же ситуация, как вокруг КНДР, а сама страна при этом напоминала бы обезьяну с гранатой, считает первый президент Украины Леонид Кравчук.

    Как он отметил, комментарии о том, что с ядерным оружием Украины бы испугались, безосновательны и поверхностны.

    «Некоторые тут думают, что Украину бы просто испугались. Да мы бы напоминали обезьяну, которая держит в руках гранату. Нельзя так примитивно и неквалифицировано говорить о таком деле, как ядерное оружие. Посмотрите, что происходит вокруг Северной Кореи сейчас. Точно так же, а может и хуже, все бы складывалось для Украины», — сообщил он в интервью украинскому изданию «Обозреватель».

    Кравчук рассказал, почему Украине не нужно ядерное оружие

    Кравчук также заметил, что Украина никогда не являлась государством, которое может использовать ядерное оружие, и заявил, что в подтверждение своей точки зрения может привести «десятки фактов».

    «Черный чемодан был не у Кравчука, а у Ельцина», — подчеркнул он.

    Ранее посол Украины в США Валерий Чалый сообщил, что от Вашингтона ВСУ в настоящее время получают оперативно-тактическое оружие, в том числе гранатометы, а до конца текущего года планируют получить 50 миллионов долларов на летальное оружие.

    Украина на регулярной основе просит США оказать помощь в вооружении. При этом запросы Киева настолько велики, что в начале октября в Сети их сравнили с письмами к Деду Морозу.  

    Автор: Алексей Громов
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    #всу #ядерное оружие #вооружение #кравчук
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