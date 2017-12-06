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«БУК-М2»: зенитно-ракетный комплекс
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    «БУК-М2»: зенитно-ракетный комплекс

    17:52  6 Декабря 2017  /обновлено: 17:54  06 Декабря 2017
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    9К317 «БУК-М2» — это многофункциональный зенитный ракетный комплекс средней дальности, который способен поражать самолеты тактической и стратегической авиации, баллистические и авиационные ракеты, вертолеты и другие виды высокоточного оружия в полете. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    Сегодня одним из самых эффективных средств противовоздушной обороны оперативно-тактического и тактического звена остаются российские зенитно-ракетные комплексы ближнего и среднего радиуса действия.

    Речь идет о комплексе ПВО «БУК-М2». Этот ЗРК до сих пор существенно превосходит свои зарубежные аналоги по тактико-техническим характеристикам, а также по критерию стоимость/эффективность.

    Разработка «БУК-М2» была полностью завершена в 1988 году, но из-за развала Советского Союза и крайне тяжелой экономической ситуации в стране его серийное производство не было развернуто. На вооружение российской армии ЗРК поступил лишь в 2008 году.

    «БУК-М2»: зенитно-ракетный комплекс

    Зенитно-ракетный комплекс средней дальности относится к системам третьего поколения. За счет того, что ЗРК использует современные фазированные антенные решетки, количество одновременно сопровождаемых воздушных целей выросло до 24. Введение в состав комплекса противовоздушной обороны радиолокатора подсвета и наведения с антенным постом, который может быть поднят на высоту до 21 метров, обеспечило рост эффективности комплекса в борьбе с низколетящими целями.

    Высокую живучесть и помехозащищенность комплекса обеспечивает: каналы помехозащиты, которые позволяют функционировать боевым средствам комплекса в интенсивных активных помехах мощностью до 1000 Bт/МГц; эффективная оптико-электронная система (ОЭС), которая реализована на базе двух матричных каналов (тепловизионного и телевизионного) и позволяет всесуточно работать основному боевому средству комплекса — СОУ 9А317Э в режиме ОЭС.

    Зенитно-ракетный комплекс «БУК-М2» заметно превосходит по своим тактико-техническим характеристикам существующие зарубежный аналоги: Hawk (США), ЗРК KS-1А (Китай), Spayder (Израиль), NASАMS (Норвегия), Akash (Индия) и SAMP-T (Франция и Италия). Отечественный ЗРК используется высоким спросом на международном рынке вооружений и в сегменте войсковых зенитно-ракетных комплексов средней дальности.

    Автор: Илья Муромский
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    #россия #армия
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