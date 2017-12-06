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Армия Сирии при поддержке ВКС РФ открыла «шиитский полумесяц»
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    Армия Сирии при поддержке ВКС РФ открыла «шиитский полумесяц»

    16:08  6 Декабря 2017
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    Армия Сирии при поддержке ВКС РФ открыла «шиитский полумесяц»

    Бейрут, 6 декабря. Армия Сирии при поддержке ВКС РФ открыла главную дорогу, соединяющую Бейрут и Тегеран.

    Ливанское информационное агентство «Аль-Масдар» сообщило, что действия САА и российских военных летчиков, позволившие полностью освободить от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) западный берег Евфрата, открыли дорогу, играющую стратегическое значение сразу для нескольких стран Ближнего Востока.

    «Шиитский полумесяц» соединяет Ливан, Сирию и Иран, которые являются союзниками в борьбе против «Исламского государства»1. Открытию этой трассы, а также созданию так называемого «шиитского пояса» всячески препятствовали западные «кураторы» «Халифата», которые стремятся дестабилизировать Ближневосточный регион в своих геополитических интересах, пишет источник.

    Отмечается, что освобождение данной области позволяет открыть трассу, соединяющую Дамаск и Багдад.

    Армия Сирии при поддержке ВКС РФ открыла «шиитский полумесяц»

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #вкс рф #саа #иран #ливан
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