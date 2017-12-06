Армия Сирии при поддержке ВКС РФ открыла «шиитский полумесяц»

Бейрут, 6 декабря. Армия Сирии при поддержке ВКС РФ открыла главную дорогу, соединяющую Бейрут и Тегеран.

Ливанское информационное агентство «Аль-Масдар» сообщило, что действия САА и российских военных летчиков, позволившие полностью освободить от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) западный берег Евфрата, открыли дорогу, играющую стратегическое значение сразу для нескольких стран Ближнего Востока.

«Шиитский полумесяц» соединяет Ливан, Сирию и Иран, которые являются союзниками в борьбе против «Исламского государства»1. Открытию этой трассы, а также созданию так называемого «шиитского пояса» всячески препятствовали западные «кураторы» «Халифата», которые стремятся дестабилизировать Ближневосточный регион в своих геополитических интересах, пишет источник.

Отмечается, что освобождение данной области позволяет открыть трассу, соединяющую Дамаск и Багдад.

1 Организация запрещена на территории РФ.