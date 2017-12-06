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Назван «Человек года» по версии Time
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    Назван «Человек года» по версии Time

    16:25  6 Декабря 2017
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    Назван «Человек года» по версии Time

    Нью-Йорк, 6 декабря. Американский журнал Time присудил звание «Человек года» участникам движения против сексуального насилия, которые объединились под хэштегом #MeToo.

    В эфире утреннего шоу Today на телеканале NBC представители Time рассказали, кто по их мнению заслужил в 2017-м звание «Человек года». Ими стали участники движения Me Too, которые признались, что подвергались сексуальным домогательствам. 

    Уточняется, что речь идет о женщинах из группы Silence Breakers, которые рассказали о подобных правонарушениях. Среди учасиников группы «Нарушившие тишину» оказались певица Тейлор Свифт, бывший инженер компании Uber Сьюзан Фаулер, актриса Эшли Джадд. На новой обложке журнала размещен их совместный снимок.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #time #человек года #свифт #silence breakers #metoo #джадд #фаулер
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