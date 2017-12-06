Назван «Человек года» по версии Time
Нью-Йорк, 6 декабря. Американский журнал Time присудил звание «Человек года» участникам движения против сексуального насилия, которые объединились под хэштегом #MeToo.
В эфире утреннего шоу Today на телеканале NBC представители Time рассказали, кто по их мнению заслужил в 2017-м звание «Человек года». Ими стали участники движения Me Too, которые признались, что подвергались сексуальным домогательствам.
Уточняется, что речь идет о женщинах из группы Silence Breakers, которые рассказали о подобных правонарушениях. Среди учасиников группы «Нарушившие тишину» оказались певица Тейлор Свифт, бывший инженер компании Uber Сьюзан Фаулер, актриса Эшли Джадд. На новой обложке журнала размещен их совместный снимок.