Назван «Человек года» по версии Time

Нью-Йорк, 6 декабря. Американский журнал Time присудил звание «Человек года» участникам движения против сексуального насилия, которые объединились под хэштегом #MeToo.

В эфире утреннего шоу Today на телеканале NBC представители Time рассказали, кто по их мнению заслужил в 2017-м звание «Человек года». Ими стали участники движения Me Too, которые признались, что подвергались сексуальным домогательствам.

The Silence Breakers are TIME's Person of the Year 2017. Photographs and cover composite by Billy & Hells for TIME; animation by @brobeldesign. #TIMEPOY Публикация от TIME (@time) Дек 6 2017 в 4:35 PST

Уточняется, что речь идет о женщинах из группы Silence Breakers, которые рассказали о подобных правонарушениях. Среди учасиников группы «Нарушившие тишину» оказались певица Тейлор Свифт, бывший инженер компании Uber Сьюзан Фаулер, актриса Эшли Джадд. На новой обложке журнала размещен их совместный снимок.