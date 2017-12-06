Представитель Пентагона Эрик Пэхон считает, что большая часть заслуг по освобождению Сирии принадлежит именно международной антитеррористической коалиции США. По его словам, Россия и «сирийский режим не продемонстрировали серьезных успехов в борьбе с «Исламскими государством»1 (ИГ1, ИГИЛ1, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ).

Чье знамя развивается над Сирией, та страна и является победителем в этой ситуации, считает первый запрет комитета ГД по обороне Александр Шерин. В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей он подчеркнул, что Россия находится на территории страны законно, а американцы всегда приходят и заявляют о победах, когда вся грязная работа уже выполнена.

«Заявление США никого не должно удивлять, потому что это страна, которая всегда приходит на раздел пирога. Когда вся грязная и тяжелая работа была выполнена, американцы всегда сбегаются, как гиены, которые хотят полакомиться жертвой льва. Американцы поступают хитро и цинично, — комментирует для ФАН член фракции ЛДПР Александр Шерин. — Всю тяжелую работу во время Второй мировой войны выполнил Советский Союз. Никто второго фронта долгое время не открывал, но уже когда исход войны был предрешен, военные США появились тут как тут. Естественно, такая же ситуация и по Сирии».

Однако Пэхон считает, что Россия и Сирия «осуществили лишь небольшую часть операций против боевиков ИГИЛ. кроме того, она подчеркнул, что большая часть территории, освобожденной в Ираке и Сирии — это заслуга коалиции и ее партнеров.

Представитель Пентагона при этом умолчал, сколько мирных жителей в Ираке погибли из-за действий международной коалиции – только в период с 23 апреля по 23 мая текущего года по данным Сирийской обсерватории по правам человека от авиаударов коалиции США погибли 255 человек, среди них 44 ребенка и 36 женщин. Активисты подчеркнули, что с момента начала действия коалиции не было столько жертв за один месяц. Эрик Пэхон также не вспомнил и жертвах авиаударов коалиции в Сирии. По данным HumanRightsWatch, с начала операции от действий коалиции погибли 2886 человек (данные на 25 сентября 2017 года), включая 674 ребенка и 504 женщины.

И тем более, Пэхон забыл уточнить, что освобождением Ирака занимались вооруженные силы этой страны и полувоенизированное формирование «Хашд аш-Шааби». Теперь же представитель Пентагона решил, что именно американцы помогли Сирии, избавив ее от террористов, которых же и финансировали.

«Соединенные Штаты несколько лет не предпринимали никаких шагов, чтобы действительно бороться с боевиками ИГИЛ. Более того, американцы заявляли, что президент Сирии Башар Асад должен уйти, что они поддерживают так называемую умеренную оппозицию. Поддержка эта заключалась в поставке вооружений и техники. В том числе и американские инструкторы занимались подготовкой боевиков умеренной оппозиции, которые потом внезапно ушли в состав ИГ», — подчеркивает собеседник Фан Александр Шерин.

Некогда Америка признавала, что без участия России сирийский вопрос не решить. Это подтверждал и президент США Дональд Трамп, и даже бывший госсекретарь Джон Керри.

«Российские ВКС по приказу главнокомандующего начали действовать на территории Сирии. Сейчас фактически вся страна освобождена, и Башар Асад является лишним подтверждением того, что именно Российская Федерация победила на территории Сирии — наша страна всегда выступала за то, чтобы законный правитель находился на своем посту, в то время как Вашингтон делал все, чтобы этого не допустить. Америка ничего не сделала для победы над ИГИЛ, ничего не смогла показать, — уверен депутат. — Как говорится, «смотри на табло»: чье знамя развивается над Сирией, та страна и является победителем в этой ситуации. На территории Сирии находятся российские военные базы, у нас есть заключенный и ратифицированный договор о бессрочном и безвозмездном пребывании наших военных на территории Сирии. Мы, в отличает от США, находимся в стране на законных основаниях. Соответственно, именно Россия выполнила вся взятые на себя обязательства по уничтожению ИГ, а не Америка».

Напомним, что официальный Дамаск не давал США разрешения на ввод в Сирию военного контингента, что считается нарушением суверенитета САР и фактически говорит об оккупации Соединенными Штатами стороннего государства.

1 Организация запрещена на территории РФ.