«Мы терпеливые»: Луценко рассказал, когда будет задержан Саакашвили

Москва, 6 декабря. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили будет задержан в ближайшее время.

Генпрокурор призвал Саакашвили добровольно явиться в Службу безопасности Украины на допрос, отметив, что экс-президенту Грузии и его адвокату направлено уведомление о подозрении, поэтому 7 декабря политик автоматически получит статус подозреваемого.

«Что будет дальше с Саакашвили – зависит от него… Мы терпеливые. Сколько веревочке не виться – она все равно приведет к следователю», — отметил Луценко.

Генпрокурор также добавил, что против Саакашвили и его сторонников возбуждено уголовное дело по факту захвата помещения комитета Верховной рады в отеле «Киев». По его словам, в настоящее время Саакашвили «прячется за спинами украинцев», однако он все равно будет задержан.

«Саакашвили, прячась за спинами украинцев, обманутых и купленных за деньги Курченко, думает только о потрясении этого государства, о своем личном комфорте… Но Саакашвили будет задержан», — добавил Луценко.

Напомним, 5 декабря сотрудники Службы безопасности Украины пришли в квартиру Саакашвили с обыском. После этого политик сбежал, залез на крышу 8-этажного дома и обещал спрыгнуть, однако в конечном итоге его задержали. Саакашвили усадили в машину и попытались увезти, однако его сторонники заблокировали автомобиль, взломали дверь, после чего силой отбили у силовиков бывшего президента Грузии.