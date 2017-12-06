Аксенов о решении МОК: Россия ответит новыми победами

Симферополь, 6 декабря. Решение Международного олимпийского комитета (МОК) по участию российских спортсменов в зимней Олимпиаде 2018 года является политически мотивированным, считает глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, на эти вызовы Россия ответит новыми победами.

«Считаю, что решение МОК является не правовым, а политическим», — написал на своей странице в Facebook Аксенов.

Как отметил глава республики, решение МОК направлено на раскол как всего российского общества, так и спортивного сообщества.

«Уверен, что наша страна ответит на очередной вызов новыми победами – и не только в спорте», — добавил он.

Напомним, что официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова назвала решение МОК «агрессивной кампанией» против России.

Ранее стало известно, что 22 российских спортсмена подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд после вынесенного МОК «приговора» о недопуске РФ на Игры-2018.