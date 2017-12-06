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Аксенов о решении МОК: Россия ответит новыми победами
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    Аксенов о решении МОК: Россия ответит новыми победами

    16:22  6 Декабря 2017
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    Аксенов о решении МОК: Россия ответит новыми победами

    Симферополь, 6 декабря. Решение Международного олимпийского комитета (МОК) по участию российских спортсменов в зимней Олимпиаде 2018 года является политически мотивированным, считает глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, на эти вызовы Россия ответит новыми победами.

    «Считаю, что решение МОК является не правовым, а политическим», — написал на своей странице в Facebook Аксенов.

    Как отметил глава республики, решение МОК направлено на раскол как всего российского общества, так и спортивного сообщества.

    «Уверен, что наша страна ответит на очередной вызов новыми победами – и не только в спорте», — добавил он.

    Напомним, что официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова назвала решение МОК «агрессивной кампанией» против России.

    Ранее стало известно, что 22 российских спортсмена подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд после вынесенного МОК «приговора» о недопуске РФ на Игры-2018. 

    Автор: Тимур Румянцев
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