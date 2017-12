Это победа: олимпийцы из США высказались о решении МОК по российской сборной

Федеральное агентство новостей предлагает своим читателям ознакомиться с переводом статьи Мерин Касана American Olympians Respond To Russia's Ban — But Not How You’d Expect («Американские олимпийцы высказались о запрете флага России на ОИ-2018 - но не так, как вы ожидали»), опубликованной на портале Bustle.

Международный олимпийский комитет (МОК) официально принял решение, запрещающее российским спортсменам выступать на Олимпийских играх-2018 под флагом Российской Федерации. Это ошеломило многих спортсменов и простых людей по всему миру. После того, как МОК заявил, что в России существует «беспрецедентная по своим масштабам» проблема допинга, американские олимпийцы по-разному отреагировали на запрет, наложенный на Россию.

Бывший президент Швейцарии и председатель комиссии по допинговому расследованию Самуэль Шмид порекомендовал «принять соответствующие меры», чтобы наказать Россию за грубые систематические нарушения на государственном уровне, связанные с применением допинга.

После того, как МОК предоставили отчет Шмида, был дисквалифицирован и временно отстранен весь российский Олимпийский комитет, а после этого МОК заявил, что он пригласит чистых российских спортсменов принять участие в Зимних играх под нейтральным флагом. При этом участвовать разрешается только тем, кто ранее не был признан виновным в нарушении антидопинговых правил МОК. Кроме того, на предстоящих играх не будет звучать российский гимн.

По словам российских СМИ, Владимир Путин намерен выступить с заявлением о решении МОК.

Сразу после того, как МОК официально огласил решение о наказании, многочисленные американские олимпийцы выразили свое мнение в социальных сетях.

Американский фигурист Чарли Уайт (@CharlieaWhite) https://www.obozrevatel.com/politics/kak-obezyana-s-granatoj-kravchuk-obyasnil-pochemu-ukraina-otdala-yadernoe-oruzhie.htm

«Какая грустная и запутанная ситуация. Очень сопереживаю чистым российским спортсменам, которых затронет это решение…».

Хоккеист Анжела Руджиеро (@AngelaRuggiero) в Twitter:

«Важный день для хоккея как спорта в целом. Хорошо, что Комиссия защищает чистых спортсменов».

Двукратный олимпийский чемпион, конькобежец Ник Пирсон (@nickotto7):

«Решение, принятое МОК, носит чисто политический характер, и на самом деле никак не наказывает тех, кто действительно нарушает правила, применяя допинг. До сих пор большое количество нарушителей принимают участие в соревнованиях, @Olympics, обратите внимание на это!».

Бобслеист Стив Меслер (@SteveMesler) в Twitter:

«Это соответствующее наказание за такие нарушения, это справедливое решение — позволить чистым спортсменам участвовать, а также признание того, что многие спортсмены пострадали из-за действий России».

Американский фигурист Джонни Вейр (@JohnnyGWeir) в Twitter:

«Это победа, что чистые российские спортсмены смогут выступать на играх в Пхенчхане, но очень жаль, что они не смогут соревноваться под флагом страны, в которой выросли».

Конькобежец Райан Бедфорд (@RyanОBedford) в Twitter:

«Благодарю МОК за их работу в рамках расследования. Это прекрасный день для спортсменов, которые теперь будут знать, что игра стала чуточку чище».

Стоит отметить, что до этого американские спортсмены редко высказывали свои личные мнение о решениях МОК, но не в этот раз. Судя по высказываниям спортсменов в социальных сетях, эта тема действительно задела многих олимпийцев, которые испытали смесь положительных и отрицательных эмоций из-за принятия такого решения.