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Это победа: олимпийцы из США высказались о решении МОК по российской сборной
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    Это победа: олимпийцы из США высказались о решении МОК по российской сборной

    16:14  6 Декабря 2017
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    Мнения американских олимпийцев о запрете флага РФ на ОИ-2018 разделились

    Федеральное агентство новостей предлагает своим читателям ознакомиться с переводом статьи Мерин Касана American Olympians Respond To Russia's Ban — But Not How You’d Expect («Американские олимпийцы высказались о запрете флага России на ОИ-2018 - но не так, как вы ожидали»), опубликованной на портале Bustle.

    Международный олимпийский комитет (МОК) официально принял решение, запрещающее российским спортсменам выступать на Олимпийских играх-2018 под флагом Российской Федерации. Это ошеломило многих спортсменов и простых людей по всему миру. После того, как МОК заявил, что в России существует «беспрецедентная по своим масштабам» проблема допинга, американские олимпийцы по-разному отреагировали на запрет, наложенный на Россию.

    Бывший президент Швейцарии и председатель комиссии по допинговому расследованию Самуэль Шмид порекомендовал «принять соответствующие меры», чтобы наказать Россию за грубые систематические нарушения на государственном уровне, связанные с применением допинга.

    После того, как МОК предоставили отчет Шмида, был дисквалифицирован и временно отстранен весь российский Олимпийский комитет, а после этого МОК заявил, что он пригласит чистых российских спортсменов принять участие в Зимних играх под нейтральным флагом. При этом участвовать разрешается только тем, кто ранее не был признан виновным в нарушении антидопинговых правил МОК. Кроме того, на предстоящих играх не будет звучать российский гимн.

    По словам российских СМИ, Владимир Путин намерен выступить с заявлением о решении МОК. 

    Сразу после того, как МОК официально огласил решение о наказании, многочисленные американские олимпийцы выразили свое мнение в социальных сетях.

    Американский фигурист Чарли Уайт (@CharlieaWhite) https://www.obozrevatel.com/politics/kak-obezyana-s-granatoj-kravchuk-obyasnil-pochemu-ukraina-otdala-yadernoe-oruzhie.htm

    «Какая грустная и запутанная ситуация. Очень сопереживаю чистым российским спортсменам, которых затронет это решение…».

    Хоккеист Анжела Руджиеро (@AngelaRuggiero) в Twitter:

    «Важный день для хоккея как спорта в целом. Хорошо, что Комиссия защищает чистых спортсменов».

    Двукратный олимпийский чемпион, конькобежец Ник Пирсон (@nickotto7):

    «Решение, принятое МОК, носит чисто политический характер, и на самом деле никак не наказывает тех, кто действительно нарушает правила, применяя допинг. До сих пор большое количество нарушителей принимают участие в соревнованиях, @Olympics, обратите внимание на это!».

    Бобслеист Стив Меслер (@SteveMesler) в Twitter:

    «Это соответствующее наказание за такие нарушения, это справедливое решение — позволить чистым спортсменам участвовать, а также признание того, что многие спортсмены пострадали из-за действий России».

    Американский фигурист Джонни Вейр (@JohnnyGWeir) в Twitter:

    «Это победа, что чистые российские спортсмены смогут выступать на играх в Пхенчхане, но очень жаль, что они не смогут соревноваться под флагом страны, в которой выросли».

    Конькобежец Райан Бедфорд (@RyanОBedford) в Twitter:

    «Благодарю МОК за их работу в рамках расследования. Это прекрасный день для спортсменов, которые теперь будут знать, что игра стала чуточку чище».

    Стоит отметить, что до этого американские спортсмены редко высказывали свои личные мнение о решениях МОК, но не в этот раз. Судя по высказываниям спортсменов в социальных сетях, эта тема действительно задела многих олимпийцев, которые испытали смесь положительных и отрицательных эмоций из-за принятия такого решения.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #сша #мок #ои-2018 #олимпиада-2018
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