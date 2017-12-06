Киев, 6 декабря. Направление развития Украины после государственного переворота определила Россия, а вовсе не лидеры Майдана, заявил бывший военнослужащий израильской армии ЦВИ Ариэли, который выступает инструктором ВСУ.

«Правильнее говорить, что вектор движения Украины сменил не Майдан и тем более не старые политики, находящиеся у власти, его сменила Россия своей агрессивной политикой против Украины», — отметил он в интервью украинским СМИ.

По словам Ариэли, война в Донбассе стала переломным моментом для украинцев, которые теперь не знают, куда движется страна. С другой стороны, и власть на Украине теперь поняла, что Майдан может быть не только бескровным, как в 2004 году, но и куда более жестким — как в 2013 году. Это осознание, как полагает иностранный инструктор, должно заставить Киев идти на уступки и послабления перед населением, чтобы не допустить очередного госпереворота.

Напомним, что Россия уже неоднократно заявляла о своей непричастности к вооруженному конфликту в Донбассе. В Москве обращают внимание на бездоказательность обвинений Киева.