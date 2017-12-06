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В Госдуме назвали контрибуцией требование МОК выплатить 15 миллионов долларов
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    В Госдуме назвали контрибуцией требование МОК выплатить 15 миллионов долларов

    16:00  6 Декабря 2017
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    В Госдуме назвали контрибуцией требование МОК выплатить 15 миллионов долларов

    Депутат Госдумы Александр Шерин назвал контрибуцией требование Международного олимпийского комитета выплатить 15 миллионов долларов из бюджета Олимпийского комитета России. Ранее в МОК заявили, что именно такая сумма была потрачена на расследование, результатом которого стало обвинение российских спортсменов в употреблении допинга. В основе обвинений лежат в том числе и показания экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, сбежавшего в США. На родине Родченкова ждет справедливое расследование и суд.

    «Эти 15 миллионов, которые с нас требуют, боже мой, это же контрибуция. Давайте мы 15 миллионов долларов или евро Северной Корее дадим, они будут рады. Они, может быть, так оживятся, что никакой Олимпиады в Южной Корее не захотят. Нашу страну сделали изгоем, как сделали изгоем Северную Корею. Может быть, нам стоит ей чем-нибудь помочь?» — иронично заметил парламентарий.

    В Госдуме назвали контрибуцией требование МОК выплатить 15 миллионов долларов

    Шерин также отметил, что выступление российских легкоатлетов без флага и гимна неприемлемо.

    «Олимпийские спортсмены состоят на учете в «Центральном спортивном клубе Армии» (федеральное автономное учреждение министерства обороны РФ — прим. ФАН). Все они там числятся на военных должностях. Соответственно, человек не может быть военным, если он не присягнул на верность своему Отечеству. Наши олимпийцы автоматически присягнули на верность своему Отечеству. Что это за армия, которая участвует в военной операции без флага и гимна?» — говорит Николай Шерин.

    Напомним, МОК отстранил от Олимпиады-2018 российскую сборную. Атлеты смогут выступить на соревнованиях при одном условии: они должны выступать под нейтральным флагом и олимпийским гимном.

    Стоит напомнить, ранее ФАН провело независимое расследование, расследование, в результате чего выяснилось, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) фактически сфабриковало «доказательства» наличия в России «госпрограммы по применению допинга».

    Автор: Михаил Блинов
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    #мок #спорт #общество
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