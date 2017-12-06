Выборы-2018: Путин дал важное обещание молодым волонтерам

Президент России Владимир Путин сделал важное заявление по поводу возможного участия в выборах 2018 года. В среду глава государства выступил на вручении ежегодной премии «Доброволец России».

Где состоялось выступление Путина

В среду Владимир Путин принял участие в церемонии вручения ежегодной всероссийской премии «Доброволец России-2017», которая состоялась в столичном дворце спорта «Мегаспорт» на Ходынском поле.

Гостями мероприятия стали около 15 тысяч волонтеров из 85 регионов России, которые внесли большой вклад в развитие российского добровольческого движения. Судя по кадрам прямой трансляции мероприятия, среди российских волонтеров превалирует социально активная молодежь.

В ходе своего выступления Владимир Путин предложил объявить будущий 2018 год — годом добровольца и волонтера.

Что сказал Путин по поводу своего участия в выборах-2018

Вопрос, собирается ли Владимир Путин приять участие в президентских выборах, которые должны состояться в марте 2018 года, главе государства от лица молодежи задали победитель в номинации «Волонтер года» Максим Токарев и ведущий церемонии — журналист Дмитрий Губерниев.

В ответ Владимир Путин обратился непосредственно к молодежи.

«Это для любого человека всегда очень ответственное решение, — отметил президент. — Мотивом при принятии такого решения может быть только стремление улучшить жизнь людей в нашей стране, сделать нашу страну более мощной, более защищенной, устремленной в будущее. А достичь этих целей можно только при одном условии — если люди тебе доверяют и поддерживают тебя».

После этих слов президент сформулировал свое решение относительно участия в будущих выборах.

«Вы мне задали вопрос через вашего ведущего, в этой связи у меня вопрос к вам. Если я приму такое решение, вы и люди, близкие вам по духу, поддержите это решение?» — сказал Путин, обращаясь к молодежи.

Присутствовавшие в зале и на сцене участники волонтерского движения ответили на вопрос президента криками «Да!» и аплодисментами, выражающими поддержку.

«Я понимаю, что решение должно быть принято, и оно будет принято в ближайшее время. И, принимая его, я, конечно, буду иметь в виду и наш сегодняшний разговор, и вашу реакцию», — сказал Путин.

Можно ли это назвать выдвижением Путина на новый срок

Формально — нет. Путин объявил, что готов участвовать в президентских выборах, но слов, что он будет в них участвовать, так и не прозвучало.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин может в любое время озвучить свое решение по поводу участия в выборах-2018.

«Президент может это сделать в любое время, поэтому нужно быть готовым каждый день, — отметил Песков. — Когда он примет такое решение, не знаю, а слухи у нас ходят насчет каждого дня».

Когда Владимир Путин может объявить о своем решении

Эксперты считают, что это может произойти 14 декабря — во время большой пресс-конференции Владимира Путина.

Хотят ли граждане России видеть Путина снова на посту президента

Безусловно, да. И российские социологи, и одно из самых авторитетных социологических агентств в мире Gallup International сообщают, что на предстоящих выборах 75% российских избирателей готовы голосовать за Владимира Путина, если тот выставит свою кандидатуру. А если учесть, что уже сегодня на выборы намерены идти около 60% избирателей, то этот расклад сулит действующему президенту безоговорочную и, скажем прямо, легкую победу уже в первом туре.

С кем придется «соперничать» Путину, если он будет участвовать в выборах

О планах принять участие в президентских выборах уже объявили около двадцати человек, среди которых лидер КПРФ Геннадий Зюганов, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, создатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский, не имеющий права на выдвижение из-за непогашенной судимости блогер Алексей Навальный, телеведущая Ксения Собчак, бизнес-омбудсмен Борис Титов и другие.

Напомним, президент России избирается всенародным прямым тайным голосованием сроком на шесть лет.

Президент РФ Владимир Путин. Биография.