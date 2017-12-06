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Более 1,3 млн заявок на билеты на ЧМ-2018 поступило за первые сутки после возобновления продаж
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    Более 1,3 млн заявок на билеты на ЧМ-2018 поступило за первые сутки после возобновления продаж

    15:49  6 Декабря 2017
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    Более 1,3 млн заявок на билеты на ЧМ-2018 поступило за первые сутки после возобновления продаж

    Москва, 6 декабря. За первые сутки с открытия второго этапа продаж билетов на Чемпионат мира по футболу в 2018 году более 1,3 миллиона заявок поступило от болельщиков, сообщает пресс-служба ФИФА.

    Большинство заявок поступило от россиян, только 34% составили заявки от иностранцев, пишут «Аргументы и Факты». Среди зарубежных болельщиков самыми активными оказались жители Аргентины, Перу, Мексики и США.

    Второй этап по продаже билетов на ЧМ-2018, который пройдет в 11 российских городах, стартовал во вторник. Прием заявок на билеты будет открыт до 31 января 2018 года. Тех, кому достанутся билеты, будут выбирать жеребьевкой.

    Напомним, первый матч ЧМ-2018 состоится 14 июня на стадионе «Лужники», где российская сборная примет команду Саудовской Аравии.

    Автор: Алексей Громов
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    #футбол #чм-2018 #билеты
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