Боевики ИГИЛ массово бегут в Северную Африку

Дамаск, 6 декабря. После ряда крупных поражений боевики «Исламского государства»1 бегут в страны северной Африки.

Сирийские источники сообщают, что после поражений в Сирии и Ираке боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) решили обосноваться в Северной Африке. Эксперты считают, что именно этот регион является наиболее логичным пунктом для перегруппировки «Халифата».

Требованиям исламистов вполне соответствуют близость Северной Африки к местам нынешних сражений, а также геополитическая ситуация во многих странах, которой смогут воспользоваться террористы, заявляют эксперты.

Еще одной страной базирования «Исламского государства» называют Афганистан, однако здесь игиловцам противостоят боевики «Талибана»1 (запрещенная в России террористическая организация).

1 Организация запрещена на территории РФ.