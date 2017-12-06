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Боевики ИГИЛ массово бегут в Северную Африку
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    Боевики ИГИЛ массово бегут в Северную Африку

    16:05  6 Декабря 2017
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    Боевики ИГИЛ массово бегут в Северную Африку

    Дамаск, 6 декабря. После ряда крупных поражений боевики «Исламского государства»1 бегут в страны северной Африки.

    Сирийские источники сообщают, что после поражений в Сирии и Ираке боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) решили обосноваться в Северной Африке. Эксперты считают, что именно этот регион является наиболее логичным пунктом для перегруппировки «Халифата».

    Требованиям исламистов вполне соответствуют близость Северной Африки к местам нынешних сражений, а также геополитическая ситуация во многих странах, которой смогут воспользоваться террористы, заявляют эксперты.

    Еще одной страной базирования «Исламского государства» называют Афганистан, однако здесь игиловцам противостоят боевики «Талибана»1 (запрещенная в России террористическая организация).

    Боевики ИГИЛ массово бегут в Северную Африку

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #иг #игил #ирак #африка
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