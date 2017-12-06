Сирия сегодня: междоусобица террористов в районе Абу-Кемаля, Турция отправляет подкрепление в САР

Сирия, 6 декабря. Блокированные в районе Абу-Кемаля террористы устроили междоусобицу. Анкара направила в Сирию подкрепления, готовясь к военной операции в Африне. Последние новости ближневосточной страны — материале Федерального агентства новостей.

Резня между террористами

Блокированные в населенных пунктах Асрат и Сайяль (что к западу от Абу-Кемаля — прим. ред.) террористы, пытаются вырваться из окружения сирийской армии. Об этом во время очередного брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Продолжается зачистка от игиловцев (ИГИЛ — запрещенная в России террористическая организация — прим. ред.) западного берега реки Евфрат, остатки выдавленных из населенного пункта Аль-Курия террористов оказались заблокированы в районах Асрат, Саяль к западу от Абу-Кемаля. Террористы предпринимают попытки прорвать окружение», — подчеркнула дипломат.

Более того, Захарова отметила, что между радикальными исламистами продолжается кровавая междоусобица.

Анкара направила подкрепление в САР

Власти Турции направили дополнительные военные части на север Сирийской арабской республики, готовясь к операции в контролируемом курдами городе Африн. Об этом сообщает издание РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник в турецком правительстве.

Так, вице-премьер Турции Бекир Боздаг в понедельник не подтвердил, но и не опроверг намерение Анкары провести военную операцию в Африне. Он отметил, что решение будет принято в зависимости от ситуации в регионе.

«Турецкая армия отправила сегодня, в среду, военные подкрепления на территорию Сирии. Подкрепления, которые были отправлены на территорию Сирии, прибывают в рамках военной операции, которую планирует турецкая армия в городе Африн», — сообщает издание.

Таким образом, официальная Анкара приняла «твердое решение» по поводу операции. В настоящее время Африн контролируется силами самообороны сирийских курдов (YPG), которых Анкара считает террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана (РПК).

Несусветная чушь от США

Москва называет несусветной чушью заявления США, согласно которым именно они выдавили террористов с территории САР, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Выбрана цель для атаки, эта цель называется Российская Федерация. Атака происходит на очень многих фронтах. Ведь уже договорились до того — это очень смешно и грустно одновременно — что и в Сирии, оказывается, террористов прижала и выдавила не Россия, а Соединенные Штаты», — сказала она.

При этом дипломат назвала такие заявления несусветной чушью. Напомним, ранее Пентагон отказался комментировать по существу информацию Минобороны РФ о скором освобождении от радикальных исламистов территории Сирии к востоку от реки Евфрат. Однако в военном ведомстве США уточнили, что приписывают большую часть заслуг в освобождении Сирии коалиции под руководством США, а не РФ.