Жительница Кемерова помогла найти потерявшегося мальчика

Кемерово, 6 декабря. Жительница Кемерова помогла полицейским найти шестилетнего мальчика, которого мама оставила в соседнем дворе, пока забирала из детского садика младшего сына.

Мать двоих детей сообщила в полицию о пропаже шестилетнего ребенка. Женщина забрала старшего сына из детского сада и отправилась с ним за младшим сыном, который посещал другое дошкольное учреждение. Она оставила мальчика в соседнем дворе, так как он был в зимней одежде, а в помещении детского сада было жарко. Однако когда она вернулась, шестилетний ребенок пропал.

Спустя несколько часов в отдел полиции обратилась местная жительница Анастасия Доманова, которая пояснила, что заметила в маршрутке маленького мальчика без сопровождения взрослых. Он выяснила, что ребенок попытался вернуться домой, но заблудился. Сотрудники охраны правопорядка незамедлительно прибыли по указанному адресу и забрали мальчика, сообщает «Газета Кемерова» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Кемеровской области.

Мать ребенка обязали выплатить штраф в размере 500 рублей в соответствии с административным протоколом. В настоящее время решается вопрос о награждении Анастасии Домановой.