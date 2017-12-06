«Ирония судьбы» может вернуться на телеэкраны украинцев

Киев, 6 декабря. В этом году в новогодние праздники жители Украины, возможно, смогут посмотреть культовый российский фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» режиссера Эльдара Рязанова.

За последние два года ни один из украинских каналов ни разу не показал самый новогодний фильм на русском языке из-за того, что актриса Валентина Талызина — играет подругу Нади Валю и озвучивает главную героиню фильма — подписала письмо в поддержку президента России Владимира Путина после присоединения Крыма.

В преддверии этих новогодних праздников один из телеканалов Украины показал анонс новогодней программы, намекнув, что 31 декабря 2017 года покажет «Иронию судьбы». Почему демонстрация фильма для украинской аудитории возможна даже несмотря на присутствие Валентины Талызиной в «черном списке», украинским «Вестям» рассказал глава Госкино Филипп Ильенко.

Он отметил, что фактически демонстрация кинофильма не противоречит ни одному украинскому закону. Оказывается, в законе о кинематографе прописано, что фильм может быть запрещен к показу, если один из его участников включен в «черный список», однако под «участником фильма» в законе понимается лицо, принимавшее участие в создании картины, сделанной и/или впервые показанной после 1991 года. Таким образом никаких реальных запретов на демонстрацию «Иронии судьбы», премьера которой состоялась 31 декабря 1975 года, на Украине не существует, подытожил Ильенко.

Напомним, 29 ноября на Украине запретили демонстрировать сериал «Сваты». Причина решения — участие в съемках фильма актера Федора Добронравова, который также занесен Киевом в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины.

А 28 ноября в Харькове националисты разгромили съемочную площадку украинского сериала про советских сыщиков в том числе из-за того, что в нем снимается российский актер Александр Панкратов-Черный.