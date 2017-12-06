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Сирия: один из бойцов «Сил Тигра» погиб при теракте в Хомсе
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    Сирия: один из бойцов «Сил Тигра» погиб при теракте в Хомсе

    15:46  6 Декабря 2017
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    Сирия: один из бойцов «Сил Тигра» погиб при теракте в Хомсе

    Хомс, 6 декабря. При теракте «Исламского государства»1 в городе Хомс погиб военнослужащий подразделения «Силы Тигра» Мухамед Хелал Ид.

    Военные источники в Сирии сообщили, что боец элитного подразделения прибыл в Хомс из провинции Дейр-эз-Зор, в котором «Силы Тигра» ведут операцию против боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России). Хелал Ид приехал на побывку, чтобы повидаться со своей семьей, живущей в Хомсе.

    В результате теракта, организованного боевиками «Халифата», военнослужащий погиб. Ранее сообщалось, что при взрыве погибло еще 7 человек, 18 получили ранения. Ответственность за теракт взяли на себя террористы «Исламского государства».

    Сирия: один из бойцов «Сил Тигра» погиб при теракте в Хомсе

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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