Сирия: один из бойцов «Сил Тигра» погиб при теракте в Хомсе

Хомс, 6 декабря. При теракте «Исламского государства»1 в городе Хомс погиб военнослужащий подразделения «Силы Тигра» Мухамед Хелал Ид.

Военные источники в Сирии сообщили, что боец элитного подразделения прибыл в Хомс из провинции Дейр-эз-Зор, в котором «Силы Тигра» ведут операцию против боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России). Хелал Ид приехал на побывку, чтобы повидаться со своей семьей, живущей в Хомсе.

В результате теракта, организованного боевиками «Халифата», военнослужащий погиб. Ранее сообщалось, что при взрыве погибло еще 7 человек, 18 получили ранения. Ответственность за теракт взяли на себя террористы «Исламского государства».

1 Организация запрещена на территории РФ.