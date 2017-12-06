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Жителям Подмосковья выписали штрафы за нарушение тишины на 13 млн рублей
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    Жителям Подмосковья выписали штрафы за нарушение тишины на 13 млн рублей

    15:45  6 Декабря 2017
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    Жителям Подмосковья выписали штрафы за нарушение тишины на 13 млн рублей

    Москва, 6 декабря. Госадмтехнадзор Подмосковья в 2017 году вынес 725 предупреждений за нарушения тишины и покоя, а общая сумма штрафов составила 12,7 миллиона рублей. Об этом сообщила начальник ведомства Татьяна Витушева.

    «В прошлом году жалоб было 8503. Как в 2016, так и 2017 году этот вопрос входит в пятерку самых частых и составляет 20% от всех жалоб жителей. Мы рассмотрели все поступившие к нам жалобы, и на нарушителей наложен штраф на общую сумму 12,7 млн руб.», – сказала Витушева.

    По ее словам, чаще всего жители жалуются на шумных соседей, а также на строительные площадки и объекты торговли, которые осуществляют разгрузочные работы в ночное время, передает интернет-издание «Подмосковье Сегодня».

    Автор: Алексей Громов
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    #подмосковье #штрафы #нарушение тишины
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