Боевики ИГ атаковали несколько школ в провинции Даръа

Даръа, 6 декабря. Боевики «Исламского государства»1 похитили нескольких школьных директоров на западе провинции Даръа.

Сирийские СМИ сообщают, что в провинции Даръа боевики «Джейш Халид ибн аль-Валид» (группировка входит в состав запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство») напали на несколько школ и сожгли всю служебную документацию.

Отмечается, что террористы похитили порядка 10 директоров и их помощников и увезли их в населенный пункт Маараба, который является их пунктом базирования в данном регионе. Судьба похищенных на настоящий момент неизвестна.

Ранее сообщалось, что в состав группировки входят наемники из Иордании, Саудовской Аравии и Катара.

1 Организация запрещена на территории РФ.