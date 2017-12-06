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Боевики ИГ атаковали несколько школ в провинции Даръа
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    Боевики ИГ атаковали несколько школ в провинции Даръа

    15:43  6 Декабря 2017
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    Боевики ИГ атаковали несколько школ в провинции Даръа

    Даръа, 6 декабря. Боевики «Исламского государства»1 похитили нескольких школьных директоров на западе провинции Даръа.

    Сирийские СМИ сообщают, что в провинции Даръа боевики «Джейш Халид ибн аль-Валид» (группировка входит в состав запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство») напали на несколько школ и сожгли всю служебную документацию.

    Отмечается, что террористы похитили порядка 10 директоров и их помощников и увезли их в населенный пункт Маараба, который является их пунктом базирования в данном регионе. Судьба похищенных на настоящий момент неизвестна.

    Ранее сообщалось, что в состав группировки входят наемники из Иордании, Саудовской Аравии и Катара.

    Боевики ИГ атаковали несколько школ в провинции Даръа

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #иг #игил #даръа
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