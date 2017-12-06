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Тиллерсон опроверг скорую отставку: История по-прежнему неверна
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    Тиллерсон опроверг скорую отставку: История по-прежнему неверна

    15:51  6 Декабря 2017
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    Тиллерсон опроверг скорую отставку: История по-прежнему неверна

    Брюссель, 6 декабря. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон опроверг информацию о том, что в ближайшее время он покинет свой пост.

    Во время визита в Брюссель Тиллерсон прокомментировал слухи о скорой отставке.

    «Эта тема появляется каждые шесть недель, — заметил американский госсекретарь. — Могу сказать, что вам нужны новые источники, потому что эта история по-прежнему неверна».

    Ранее в New York Times написали о том, что место Тиллерсона может занять директор ЦРУ Майк Помпео. Издание ссылалось на собственные источники в американской администрации.

    Тиллерсон опроверг скорую отставку: История по-прежнему неверна

    Ранее, 4 декабря, директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Андрей Келин отметил, что российское дипведомство в лице его главы Сергея Лаврова готово к контакту с госсекретарем США Тиллерсоном в Вене в рамках совета министров иностранных дел ОБСЕ.

    Автор: Катерина Тимошенская
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